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США и Европу накрыла волна банкротств 

Lenta.ru и ещё 8 1 час назад
США и Европу накрыла волна банкротств
Фото: РИА Новости
Мощная волна банкротств накрыла мир во втором квартале 2020 года на фоне пандемии коронавируса. Больше всего она затронула компании в США и Западной Европе, говорится в анализе страховой компании Euler Hermes, поступившем в «Ленту.ру».
В апреле-июне 2020 года во всем мире обанкротилось 147 крупных компаний (с оборотом более 50 миллионов евро) — почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (тогда их было 74).
Больше всего волна банкротств затронула США и Западную Европу, где она коснулась 52 и 64 компаний соответственно. Самая сложная ситуация сложилась в розничной торговле, сфере услуг, энергетике и автомобилестроении. Эксперты не исключают эффект домино, когда в будущем из-за банкротства одной компании закроются еще несколько связанных с ней предприятий. Например, это касается тех ситуаций, когда в цепочку поставок вовлечены находящиеся в неустойчивом положении фирмы.
Ранее сообщалось, что волна банкротств в США стала мощнейшей со времен мирового финансового кризиса 2009 года. Также аналитики представили неутешительный прогноз для крупнейшей европейской экономики — Германии. По оценке специалистов, в 2020 году в ФРГ разорятся свыше 29 тысяч местных компаний.
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Экономика , Lenta.ru
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