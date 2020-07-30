Американские законодатели вышли в Конгресс с очередной инициативой, которая, как предполагается, должна защитить союзников по НАТО от «недемократического» российского газа. Их обещают прямо-таки «залить» американским СПГ, лишь бы они не попали в «энергетический плен» к русским.

Авторы законопроекты — конгрессмены Кэрол Миллер и Дэвид Маккинли — не придумали ничего нового, как обвинить Россию в том, что она якобы использует топливные ресурсы в качестве геополитического оружия, чтобы «угрожать» союзникам США. В связи с чем, по их мнению, Штатам следует помочь партнерам «снизить влияние Москвы».

Снижать собираются за счет увеличения экспортных поставок американского газа в Европейский союз , Японию и другие страны, чья «национальная безопасность», как сказано в документе, «имеет первостепенное значение».

Правительству США в связи с этим предложено разработать новую «всеобъемлющую трансатлантическую энергетическую стратегию». Кроме того, министра энергетики хотят обязать ускорить процесс одобрения заявок на экспорт природного газа всем так называемым «глобальным партнерам» США — таким, как Япония, а также союзникам по Североатлантическому альянсу.

Удивляет, с чего бы такая забота?

Ведь еще недавно американцы угрожали европейским компаниям, которые задействованы в проекте «Северный поток — 2» санкциями, чуть ли не выкручивали руки немецким политикам, требуя, чтобы они отказались от сотрудничества с Россией в энергетической сфере. Теперь вдруг достают не первой свежести «пряник» и обещают союзникам решить все их газовые проблемы.

Но здесь вопрос, хватит ли у самих США для этого топливных ресурсов?

Плюс есть еще одна существенная проблема, которая может помешать воплощению плана «спасения Европы» от «неправильного» русского газа. Как известно, все американские газодобывающие компании — частные. А частный бизнес действует, исключительно, исходя из выгоды. То есть, если ему будет прибыльней продавать газ в Китай или Индию, он будет продавать туда. И здесь никто ему не указ.

— В том, что они хотят создать эту свою «трансатлантическую энергетическую стратегию», собственно, нет ничего нового. Хочу напомнить, что в 44-м году, когда не закончилась еще Вторая мировая война, Англия и США подписали энергетическую хартию, в которой подразумевалось, что действовать на мировом нефтяном рынке они будут согласовано. Тогда же они поделили между собой весь Ближний Восток, не пустив туда Советский Союз, который хотел зайти в Северный Иран.

Самотлора (Самотлорское месторождение в Тюмени, считающееся одним из крупнейших в мире по запасам нефти, открыли в 1965 году — ред.) не было, а бакинская нефть заканчивалась. Я думаю, если бы тюменскую нефть не разведали, то Советский Союз закончил бы свое существование очень быстро без собственной энергетики. Но Самотлор спас — и Советский Союз, и мир — от третьей, возможно, мировой войны.

Опять же, план Маршала, который США запустили для Европы, на 30% почти состоял из энергетики. Смысл его был в том, чтобы заменить уголь (европейская энергетика и промышленность строились на угле, а в угольной отрасли были самые сильные профсоюзы, самое сильное социалистическое влияние, соответственно) на нефть. А нефть вся контролировалась международным картелем из пяти американских компаний и двух британских. То есть, это был такой способ экономического закабаления Европы с целью поставить ее в зависимость.

Первый контракт «нефть в обмен на трубы» с Советским Союзом заключила Италия, благодаря чему у нас в Тольятти появился завод «ВАЗ» и автомобили «Жигули». Но уже следующий контракт «газ в обмен на трубы» с Германией (ФРГ) вызвал такую бешеную истерику в США, потому что это было разрушение монополии англосаксов на поставки и контроль за энергобезопасностью Европы. Европа диверсифицировала свою энергетику за счет Советского Союза.

«СП»: — Как это связано с новым законопроектом?

Поэтому для США это ни какой-то выброс, ни какое-то рефлекторное сокращение мышц. Это — стратегия, давняя. И реализуется она еще со времен старика Рокфеллера.

«СП»: — Вот они сейчас хотят нарастить экспорт, а хватит ли ресурсов, чтобы всех обеспечить?

— Нет, не хватит. США по-прежнему от шести до семи баррелей нефти закупают на внешнем рынке — им не хватает. Что касается газа, то фактически баланс нулевой — сколько закупают, столько и экспортируют. В основном сжиженный газ везут из республики Тринидад и Тобаго. То есть, все, что подается, как экспорт американский, по сути, является реэкспортом.

Сланцевый газ, который добывает Америка, не может обеспечить долгосрочные контракты. Просто потому, что у них дебет каждой скважины не более одного года. Через год он падает на 60-70, а то и 80%, и эти скважины умирают — надо новые бурить. И нет никакой гарантии, что, если вы заключаете тридцатилетний — условно — контракт (как Газпромом заключали), газа, действительно, хватит на это время.

Но Штатам принципиально не собственный газ дешевый поставлять в Европу, для них принципиально не допустить наступления энергетической независимости Европы, и, прежде всего, Германии, от США. От морских поставок газа и нефти.

Кто нарастил за последнее время экспорт СПГ в Европу? Поставки США там мизерные. Там в лидерах Катар и Австралия. Африканские страны начинают развивать СПГ-проекты. Египет. Появился проект израильской трубы. И ведь против израильской трубы американцы не выступают. Понятно, это же не конкурент США, а конкурент российскому газу.

Строится новая конфигурация энергетического рынка.

«СП»: — И чем эта новая конфигурация отличается от старой?

— Пока нефть была ведущим товаром, ключевым игроком на товарном рынке нефти была Саудовская Аравия — страна, абсолютно подконтрольная США. Страна — вассал США.

А газовая конструкция политическая качественно иная. Самыми крупными газовыми странами являются три страны — Иран, Россия и Катар.

«СП»: — Поэтому американцы так хотели подмять под себя Иран, но не получилось?

— Не получилось. Поэтому будут давить. Пока они не сломают Иран в вопросах газовых, пока не сломают Венесуэлу, они не могут по-настоящему объявить санкции России. И ведут двойную игру. Но если вы, как говорите, против российского газа, то, чего проще, введите санкции против Газпрома. Нет. Российский газ нужен Европе, нужен мировому рынку. 60% экспорта европейского, это русский газ.

Уберите его — и все. Это колоссальный дефицит и бешеный рост цен моментально.

Нужно просто, чтобы русский газ не шел морским путем, а шел через «задвижку», которая контролируется США. А какую «задвижку» сейчас контролируют американцы?

«СП»: — Видимо, это Украина…

— Правильно. Им нужно сохранить этот транзит. Ведь если Россия достраивает «Северный поток — 2», запускает на полную мощность «Турецкий поток», и Европа получает необходимые ей объемы в обход Украины, то зачем тогда этот Майдан на Украине? Сейчас она обеспечивает важную функцию. Во-первых, санкционную — против России, ну и контроль за энергопоставками. Убери это, и Украина сразу станет «черной дырой», в которую можно бросать чемоданы денег, оружие, и все это будет там исчезать.

Для США это колоссальный вызов.

Иначе все затраты последнего времени, которые они сделали, все политические шаги — все это просто проваливается в никуда с окончанием строительства «Северного потока — 2» и запуском новой энергетической конфигурации европейского рынка. Вот, что проходит.

«СП»: — То есть, я так понимаю, Штаты и в этом случае будут действовать, исходя из своего любимого «добровольно принудительного» принципа?

— Конечно, они примут этот закон. Конечно, будут давить. Для них принципиально, если не сломать, то надолго отсрочить запуск проекта «Северный поток — 2»

И Европа, сколько бы не хорохорилась, сколько бы Меркель (или кто-то еще) не делала заявлений, никуда они не денутся. Мы же видели, как Deutsche Bank , Volkswagen платили штрафы ни за что, беспрецедентные для международных отношений.

Но США сказали: «Вы нарушили, платите!» И они платили.

Потому что, если любую компанию отрезать от долларового потока и от финансовых расчетов в долларах, то эта компания моментально обанкротится. Превратится в ничто.

Разумеется, это вызов для всего мира. И это сложная и тяжелая — в плане последствий — игра. Часто это может выглядеть, как выстрел в ногу. Но, надо понимать, что США в своем торговом балансе практически не зависит ни от России, ни от Европы. Они больше от Азии зависят, от Китая. Поэтому здесь у них развязаны руки. Они могут делать все, что хотят.