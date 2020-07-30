Россия нашла новую замену нефти

Объем экспорта сельскохозяйственной продукции в России вырос на 17%. Об этом сообщает «Газета.ru».

В 2019 году, как сообщал «Рамблер», экспорт продукции агропромышленного комплекса в России составил 25 миллиардов долларов. В центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка считают, что в 2020-м этот показатель может оказаться выше.

Там сообщили, что в январе-июне текущего года объем экспорта сельскохозяйственной продукции в России без учета экспорта в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стал больше на 17% по сравнению с первым полугодием 2019-го, а именно достиг показателя в 10,5 миллиарда долларов.

Зерновые культуры, масложировая продукция и рыба — лидеры по экспорту. Общая доля сахара, мяса и масличных культур в структуре поставок выросла с 6% до 12% за год.

Илья Березнюк из компании Agro & Food Communications сообщил, что причиной роста объема экспорта сельскохозяйственной продукции в России стала совокупность факторов, например, вспышка африканской чумы свиней в Юго-Восточной Азии.