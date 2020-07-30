Россия нашла новую замену нефти

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Замена нефти: в России вырос экспорт сельхозпродукции 

Артём Кульша 29 минут назад
Объем экспорта сельскохозяйственной продукции в России вырос на 17%. Об этом сообщает «Газета.ru».
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», экспорт продукции агропромышленного комплекса в России составил 25 миллиардов долларов. В центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка считают, что в 2020-м этот показатель может оказаться выше.
Там сообщили, что в январе-июне текущего года объем экспорта сельскохозяйственной продукции в России без учета экспорта в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стал больше на 17% по сравнению с первым полугодием 2019-го, а именно достиг показателя в 10,5 миллиарда долларов.
Зерновые культуры, масложировая продукция и рыба — лидеры по экспорту. Общая доля сахара, мяса и масличных культур в структуре поставок выросла с 6% до 12% за год.
Илья Березнюк из компании Agro & Food Communications сообщил, что причиной роста объема экспорта сельскохозяйственной продукции в России стала совокупность факторов, например, вспышка африканской чумы свиней в Юго-Восточной Азии.

«Пандемия, как оказалось, не такая проблема. Сельхозсектор показал устойчивость, хотя настоящие последствия коронавируса, на мой взгляд, еще не полностью сказались в ценах — в перспективе мы можем увидеть их снижение», — отметил Андрей Сизов из «Совэкона».

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Экономика , Видео , Андрей Сизов , Россельхозбанк , ЕАЭС
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