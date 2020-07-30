«Севпоток-2» проверит на прочность суверенитет Европы

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле заявил, что Европа должна ответить на угрозы санкций США по «Северному потоку-2». Зеле убежден, что речь идёт об отстаивании европейского суверенитета.

Бизнесмен предупредил, что если Европа не будет отвечать на санции США, то потеряет свою привлекательность как место для инвестиций.

Ранее руководитель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Михаэль Хармс заявил, что немецкий бизнес будет настаивать на ответных мерах со стороны Германии в том случае, если США приведут в исполнение свои угрозы санкций в отношении проекта «Северный поток-2»

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН отметил, что Берлин непременно ответит на энергетический шантаж Вашингтона.

«Германия должна ответить. Это очень трудно без поддержки контрсанкций в Европе. Однако Германия была бы не Германией, если бы просто проглотила эту пилюлю. Это невозможно! Но вот что делать — это, конечно, большой вопрос», — сказал Рар.

При этом германский политолог настаивает на том, что на действия США должны ответить именно власти ФРГ, а не отдельные бизнесмены.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в свою очередь заявил НСН, что подобные решения обострят отношения США и Германии.

«Анонсированные санкции относятся не к самому строительству газопровода, а к тем компаниям, которые будут с ним работать, его обслуживать. В первую очередь, это коснется немецких компаний, против чего и возражала Германия. Там считают, что это не союзнические отношения. А вот газопровод будет достроен, это — факт. Все существующие сложности будут преодолены и газопровод в конце этого года — начале следующего будет запущен», — сделал свой прогноз эксперт.

Угроза санкций США в декабре 2019 года остановила достройку «Северного потока-2»: швейцарский подрядчик Allseas отказался продолжать работы. Летом 2020 года Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение поправок в оборонный бюджет на следующий финансовый год, предусматривающий ужесточение санкций против этого проекта. Давление со стороны Вашингтона усиливается, сигнализируют подрядчики.