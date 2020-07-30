Курс доллара: рубль ждут новые антирекорды 

Аналитики заявили, что курс доллара, росший в последние дни, продолжит подъем 30-31 июля и сможет превысить отметку в 73 рубля. По словам специалистов, на рубль продолжит давить падение нефтяных цен и ситуация с коронавирусом.

Как писал «Рамблер», вечером 29 июля на торгах Московской биржи курс доллара вырос на 5,25 копейки к предыдущему закрытию, до 72,54 рубля. Евро подорожал на 28,5 копейки, до 85,37 рубля.

Богдан Зварич из «Промсвязьбанка» отметил, что вместе с окончанием пика налоговых выплат в стране российская валюта потеряла часть поддержки.

По его мнению, нефть может подешеветь еще сильнее, что отразится на рубле. Кроме того, заболеваемость коронавирусом в Европе растет, это снижает интерес инвесторов к риску и валютам развивающихся стран.

Зварич спрогнозировал, что доллар в ближайшие дни будет стоить от 72,5 рубля и выше.

Глава аналитиков банка «Зенит» Владимир Евстифеев согласился, что нынешних нефтяных цен недостаточно для возобновления роста рубля. По его мнению, американская валюта закрепится в границах 72–73 рублей.

Антон Покатович из «БКС Брокер» считает, что доллар до конца недели будет стоить 71,8–73,2 рубля. Одним из основных факторов риска для российской валюты эксперт назвал угрозу введения новых санкций против России.