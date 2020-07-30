Экономика Германии рушится рекордными темпами

Экономика ФРГ, по данным за второй квартал 2020 года, потеряла 10,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, что является максимальным спадом с начала учёта показателя. Об этом говорит предварительный анализ Федерального статистического агентства Германии (Destatis).

В годовом выражении падение ВВП республики, с поправкой на количество рабочих дней, составляет 11,7% по данным на 30 июля 2020 года. Экономисты прогнозировали в среднем уменьшение первого показателя на 9%, второго — на 11,3%, передаёт ведомство на своём официальном сайте.

Destatis передаёт, что в стране фиксируется резкое снижение объёма экспорта и импорта товаров и услуг, а также потребительских расходов, тогда как государственные траты увеличились. Итоговый отчёт по динамике ВВП Германии за II квартал опубликуют 25 августа 2020-го.

Кроме того, 30 июля ведомство рассказало, что число безработных в ФРГ в июле упало впервые с февраля 2020-го. Показатели сократились на 18 000, до 2,923 млн граждан. Безработица сохранила июньский уровень — 6,4%. Это максимальный показатель с августа 2015-го. Эксперты считали, что число безработных возрастёт на 43 000, а сам показатель увеличится до 6,5%, свидетельствуют данные Trading Economics. Количество открытых вакансий в ФРГ в июле рухнуло на 226 000 по сравнению с тем же месяцем предыдущего года — до 573 000.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская экономика вернётся к уровню 2019 года лишь через полтора-два года. Такие данные озвучила первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева . Таким образом, на скорое восстановление рассчитывать не приходится. Она также отметила, что наиболее сильное падение валового внутреннего продукта (ВВП) произошло во втором квартале текущего года.

Вместе с тем в перспективе, по её мнению, экономика будет постепенно восстанавливаться. В целом по итогам 2020 года падение ВВП ожидается на уровне 4,5–5,5%.