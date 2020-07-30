Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
85.70
$
73.72
94.76
73.80
Прогноз
03.08 – 10.08
$
71.00
83.00
Индексы и котировки Brent
43.53
–0.09 Золото
1954.76
–0.00 РТС
1266.01
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
30.07
1.1756
+0.0344
15.07
1.1412
27.07
19.07
05.07

Экономика Германии рухнула на рекордные 10,1% во II квартале 2020 года 

News.ru и ещё 3 26 минут назад
Экономика Германии рушится рекордными темпами
Фото: Reuters
Экономика ФРГ, по данным за второй квартал 2020 года, потеряла 10,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, что является максимальным спадом с начала учёта показателя. Об этом говорит предварительный анализ Федерального статистического агентства Германии (Destatis).
В годовом выражении падение ВВП республики, с поправкой на количество рабочих дней, составляет 11,7% по данным на 30 июля 2020 года. Экономисты прогнозировали в среднем уменьшение первого показателя на 9%, второго — на 11,3%, передаёт ведомство на своём официальном сайте.
Destatis передаёт, что в стране фиксируется резкое снижение объёма экспорта и импорта товаров и услуг, а также потребительских расходов, тогда как государственные траты увеличились. Итоговый отчёт по динамике ВВП Германии за II квартал опубликуют 25 августа 2020-го.
Кроме того, 30 июля ведомство рассказало, что число безработных в ФРГ в июле упало впервые с февраля 2020-го. Показатели сократились на 18 000, до 2,923 млн граждан. Безработица сохранила июньский уровень — 6,4%. Это максимальный показатель с августа 2015-го. Эксперты считали, что число безработных возрастёт на 43 000, а сам показатель увеличится до 6,5%, свидетельствуют данные Trading Economics. Количество открытых вакансий в ФРГ в июле рухнуло на 226 000 по сравнению с тем же месяцем предыдущего года — до 573 000.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российская экономика вернётся к уровню 2019 года лишь через полтора-два года. Такие данные озвучила первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева. Таким образом, на скорое восстановление рассчитывать не приходится. Она также отметила, что наиболее сильное падение валового внутреннего продукта (ВВП) произошло во втором квартале текущего года.
Вместе с тем в перспективе, по её мнению, экономика будет постепенно восстанавливаться. В целом по итогам 2020 года падение ВВП ожидается на уровне 4,5–5,5%.
Видео дня. Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля
News.ru: последние новости
В ожидании «чёрного августа»: эксперты рассказали, что будет с рублём В ожидании «чёрного августа»: эксперты рассказали, что будет с рублём Китай стал закупать значительно меньше российского газа Китай стал закупать значительно меньше российского газа Дерипаска назвал пофигистичной борьбу России с санкциями Дерипаска назвал пофигистичной борьбу России с санкциями
Комментарии 1
Экономика , Ксения Юдаева , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы отрасли с максимально урезанными зарплатами
Названы отрасли с максимально урезанными зарплатами
Невероятный рост: Курс биткойна преодолел рубеж
Невероятный рост: Курс биткойна преодолел рубеж
Обозначены самые надёжные для вкладов банки РФ
Обозначены самые надёжные для вкладов банки РФ
Индекс Мосбиржи впервые с 27 февраля превысил 2900 пунктов
Индекс Мосбиржи впервые с 27 февраля превысил 2900 пунктов
Видео
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
00:22
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
Личный счет
Мир столкнулся с новым препятствием
00:22
Мир столкнулся с новым препятствием
Экономика
«От санкций США пострадает ЕС, а не Путин»
00:17
«От санкций США пострадает ЕС, а не Путин»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение