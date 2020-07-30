Генпрокуратура оценила ущерб от коррупции в России 

Ущерб от коррупционных преступлений в России в первом полугодии 2020 года составил 29 млрд рублей, что почти на четверть меньше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, приведенные генпрокурором Игорем Красновым на заседание коллегии ведомства.

«Размер установленного материального ущерба, причиненного коррупционерами, уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 23,7% (с 38,4 млрд до 29,3 млрд рублей)», — сообщил Краснов.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, всего в сфере противодействия коррупции установлено 18,9 тыс. преступлений, что сопоставимо с показателями 2019 года. При этом возросло число лиц, их совершивших.

Возместить ущерб государству удалось на 57,7%. В аналогичном периоде прошлого года эта цифра составляла 45,2%. Как уточняет ТАСС, размер добровольно погашенного ущерба сократился в два раза — с 2,5 млрд рублей (в первом полугодии 2019 года) до 1,2 млрд рублей.

Сообщается также, что в I полугодии текущего года на 11,2% возросло количество преступлений о даче взятки. При этом соотношение выявленных фактов получения и дачи взятки сохранилось на прежнем уровне — 56% к 44% соответственно.

В июне Генеральная прокуратура России составила перечень регионов с самым высоким и самым низкими уровнем коррупции, передавало агенство «РИА Новости» со ссылкой на доклад генпрокурора Игоря Краснова . По данным ведомства, самый высокий уровень коррупции наблюдается в Мордовии, Чувашии, на Камчатке, в Архангельской, Брянской, Магаданской, Новгородской, Оренбургской, Саратовской и Тюменской областях. Коэффициент преступности в них составляет от 29,68 до 26,31 правонарушений на 100 тыс. населения.

Самый низкий уровень коррупции, по данным ведомства, наблюдается в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, в Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе. В этих регионах коэффициент правонарушений составляет от 6,41 до 9,94 на 100 тыс. населения.