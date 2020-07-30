Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что противодействием западным санкциям занимается вся промышленность и все государственные органы страны. Об этом сообщает ТАСС.
Так Песков прокомментировал слова бизнесмена Олега Дерипаски. Как сообщал «Рамблер», в интервью РБК Дерипаска заявил, что в США разработкой санкций занимаются не менее пяти тысяч человек, а в России их эффект пытаются минимизировать всего четверо.
«Мы с 2014-2018 годов абсолютно пофигистично к этому относимся. Нам не нужно пять тысяч человек, но тысяча и созданные подразделения во всех ведомствах должны работать», — заявил бизнесмен.
Песков назвал естественным, что некоторые предприниматели хотят ускорить «суверенизацию экономики» и импортозамещение.
«Но говорить о том, что только четыре человека занимаются противодействием санкциям неверно», — заявил представитель Кремля.
По его словам, в России существует «определенный потенциал», который власти реализуют.