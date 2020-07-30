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Кремль ответил на слова Дерипаски о «пофигистичном» отношении к санкциям 

Мария Иванова 32 минуты назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что противодействием западным санкциям занимается вся промышленность и все государственные органы страны. Об этом сообщает ТАСС.
Так Песков прокомментировал слова бизнесмена Олега Дерипаски. Как сообщал «Рамблер», в интервью РБК Дерипаска заявил, что в США разработкой санкций занимаются не менее пяти тысяч человек, а в России их эффект пытаются минимизировать всего четверо.

«Мы с 2014-2018 годов абсолютно пофигистично к этому относимся. Нам не нужно пять тысяч человек, но тысяча и созданные подразделения во всех ведомствах должны работать», — заявил бизнесмен.

Песков назвал естественным, что некоторые предприниматели хотят ускорить «суверенизацию экономики» и импортозамещение.

«Но говорить о том, что только четыре человека занимаются противодействием санкциям неверно», — заявил представитель Кремля.

По его словам, в России существует «определенный потенциал», который власти реализуют.
Комментарии 23
Экономика , Видео , Олег Дерипаска , Дмитрий Песков , РБК
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