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Миллионам американцев предрекли нищету 

Lenta.ru 27 минут назад
Миллионам американцев предрекли нищету
Фото: Reuters
Около 12,2 миллиона американцев окажутся за чертой бедности, если Конгресс не расширит программу помощи семьям. К такому выводу пришли эксперты Urban Institute, пишет Bloomberg.
Уровень бедности вырастет до 11,9 процента за последние пять месяцев 2020 года, если не будут утверждены пособия по безработице, принят второй пакет стимулов и увеличены ежемесячные дотации на покупку продуктов питания в рамках SNAP (программа продовольственных талонов).

«Многие семьи готовятся к трудным временам и нищете, поскольку поддержка от правительства прекращается», — сказал один из авторов исследования Грегори Ас.

В домохозяйствах, где хотя бы один человек потерял работу из-за кризиса, уровень бедности в период с августа по декабрь предрекают на уровне 15,6 процентов, а в латиноамериканских — 20 процентов. 27 июля республиканцы объявили о плане в триллион долларов, он предполагает сокращение еженедельных пособий, но обеспечивает прямые выплаты некоторым семьям.
Исследователи утверждают, что наиболее эффективной мерой по предотвращению бедности будут прямые выплаты — 1200 долларов на человека и 2400 долларов на семью. Число заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло до 1,42 миллиона. Это означает, что беспрецедентное число американских семей по-прежнему рассчитывают на выплаты пособий, пишет издание. Продолжающаяся безработица может стать катастрофой для миллионов, считают эксперты.
Ранее Администрация США сочла чрезмерными выплаты по безработице американцам в период пандемии коронавируса. По словам чиновников, многие американцы, сидя дома, получали больше, чем после возвращения на работу.
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Комментарии 1
Экономика , Администрация США , Bloomberg
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