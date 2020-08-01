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В России подорожал газ для населения 

Lenta.ru и ещё 8 2 часа назад
В России подорожал газ для населения
Фото: ТАСС
В России с 1 августа подорожал газ. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), опубликованном на официальном портале правовой информации.
Для населения стоимость газа выросла на три процента. Это связано с индексацией оптовых цен. Для других категорий потребителей, например, для бизнеса, повышение составит 2,99 процента.
В условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть, выдвигались предложения о заморозке цен, но в итоге их все-таки решили поднять. Изначально повышение цен планировалось еще в июле, но сроки сдвинули.
Также с 1 июля в стране выросли накопительные пенсии: их подняли на 9,13 процента. Изменения коснулись 80 тысяч российских пенсионеров.
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