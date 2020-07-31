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Курс рубля обвалили ФРС и Трамп 

ИА Regnum 1 час назад
Рубль дешевеет с оглядкой на другие валюты развивающихся стран. Одной из причин является заявление главы ФРС Джерома Пауэлла, который признал тот факт, что пандемия значительно затрудняет восстановительные процессы в американской экономике, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Согласно свежим данным, во втором квартале ВВП США обвалился на 32,9%. Тем временем, число людей обратившихся за пособием по безработице в течение отчетной недели держится на довольно высоком уровне — 1,43 млн

Отсутствие прогресса в борьбе с вспышкой коронавируса вынудила Дональда Трампа поднять вопрос о переносе даты президентских выборов на следующий год. Все это вызвало крайне негативную реакцию инвесторов, которые принялись искать защиты в активах-убежищах.
Рубль лишился поддержки со стороны отечественных экспортеров, обменивавших валютную выручку в рамках, уже завершившегося, налогового периода.
В связи с чем курс гораздо сильнее реагирует как на внешний негатив, так и на внутренний: сезонное ухудшение текущего счета страны, низкий объем валютных интервенций ЦБ РФ, а также падение притока валюты из-за сокращения экспорта нефти.
Как правило, после того резкого падения наблюдается коррекция, однако, учитывая сложившиеся обстоятельства, курс рубля вряд ли способен укрепиться выше отметки в 73,00 за доллар», — полагает эксперт.
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Экономика , Видео , Джером Пауэлл , Геннадий Николаев , Дональд Трамп , ФРС , Центральный банк России , ИА REGNUM
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