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Рубль дешевеет с оглядкой на другие валюты развивающихся стран. Одной из причин является заявление главы ФРС Джерома Пауэлла , который признал тот факт, что пандемия значительно затрудняет восстановительные процессы в американской экономике, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев

«Согласно свежим данным, во втором квартале ВВП США обвалился на 32,9%. Тем временем, число людей обратившихся за пособием по безработице в течение отчетной недели держится на довольно высоком уровне — 1,43 млн

Отсутствие прогресса в борьбе с вспышкой коронавируса вынудила Дональда Трампа поднять вопрос о переносе даты президентских выборов на следующий год. Все это вызвало крайне негативную реакцию инвесторов, которые принялись искать защиты в активах-убежищах.

Рубль лишился поддержки со стороны отечественных экспортеров, обменивавших валютную выручку в рамках, уже завершившегося, налогового периода.

В связи с чем курс гораздо сильнее реагирует как на внешний негатив, так и на внутренний: сезонное ухудшение текущего счета страны, низкий объем валютных интервенций ЦБ РФ , а также падение притока валюты из-за сокращения экспорта нефти.

Как правило, после того резкого падения наблюдается коррекция, однако, учитывая сложившиеся обстоятельства, курс рубля вряд ли способен укрепиться выше отметки в 73,00 за доллар», — полагает эксперт.