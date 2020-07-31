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В бундестаге предложили ответ на угрозы в адрес «Северного потока — 2» 

РИА Новости 18 минут назад
В ФРГ предложили ответ на угрозы в адрес «Севпотока-2»
Фото: globallookpress.com
Политический ответ ФРГ на угрозы санкций против "Северного потока — 2" должен содержать три пункта: о необходимости данного проекта, приверженности интересам немецкой и европейской экономики и партнерству с Россией, заявил РИА Новости глава германо-российской группы в бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд.

"Политический ответ должен быть ясным: да — "Северному потоку — 2", да — интересам немецкой и европейской экономики, и да — всеобъемлющему восточному партнерству на взаимовыгодных условиях от Дублина до Владивостока. Я лично хотел бы, чтобы г-жа Меркель и г-н Маас проявили больше смелости и креативности в интересах Германии, и чтобы экономический шантаж, независимо от того, откуда он исходит, был явно отвергнут. Большинство наших людей здесь, в Германии, ожидают этого", — заявил Шлунд.

Ранее о необходимости "политического ответа" на угрозы Вашингтона о введении санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток — 2", заявил в Вене глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле, его цитирует газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По словам депутата бундестага, "в период довольно неопределенного будущего" Европейский союз "надеется каким-то образом восстановить трансатлантические отношения, делая все больше и больше уступок американской внешней политике", которая "преследует исключительно экономические интересы". Однако США склонны рассматривать ЕС "скорее как расширенный рынок сбыта американского природного газа, оборонной продукции и высоких технологий", а не как союзника, действуя "путем вымогательства, которое действительно следует рассматривать как противоречащее международному праву".
Шлунд добавил, что "Северный поток — 2" должен быть успешно завершен, чтобы "придать прежде всего Германии и Европе столь важное чувство собственной безопасности в глобальном многополярном мире, которое им необходимо, чтобы не стать вассалами и плацдармом для глобальных экономических американских претензий на гегемонию".

"Поэтому давно пора Европе и Германии дать здесь четкий политический ответ. Европейские интересы не должны быть синонимичны с американскими национальными экономическими интересами и интересами безопасности, поскольку в грядущем мировом порядке скорее многополярные политические подходы приведут к успешному диалогу и сотрудничеству. Поэтому ЕС должен быть заинтересован в стабильных и стратегически ориентированных отношениях на востоке, и особенно в России. Это, естественно, включает в себя совместные проекты, такие как "Северный поток — 2", — заявил парламентарий.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил в середине июля, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток — 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что США пренебрегают правом и суверенитетом Европы, угрожая санкциями против "Северного потока — 2", и что ФРГ отвергает экстерриториальные санкции. МИД Австрии также сообщил, что власти страны отвергают планы США наложить экстерриториальные санкции.
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Экономика , Райнер Зеле , Бундестаг , МИД , ЕС , Госдеп США , РИА Новости
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