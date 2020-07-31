ВВП ЕС рекордно упал

ВВП стран Евросоюза во втором квартале, по первой оценке, упал на рекордные 14,4% в годовом выражении, что после снижения в предшествовавшем квартале означает экономическую рецессию, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.

В квартальном исчислении показатель сократился на 11,9%.

ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, во втором квартале 2020 года снизился на 12,1% в квартальном выражении и на 15% — в годовом. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что в квартальном выражении показатель сократился на 11,2%, а в годовом — на 13,9%.

Евростат отмечает, что падение всех показателей стало самым сильным с начала ведения статистики с 1995 года.

Таким образом, данные за первый квартал и предварительная оценка за второй говорят о том, что европейская экономика вошла в рецессию. В первом квартале 2020 года снижение ВВП 19 стран еврозоны составил 3,6% в квартальном выражении и 3,1% — в годовом. Экономика ЕС в первом квартале сократилась на 3,2% в квартальном выражении и на 2,5% — в годовом.