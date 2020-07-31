Дания уточнила сроки достройки «Северного потока-2»

Компания — оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG сможет приступить к его достройке 3 августа. Об этом в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) сообщили ТАСС.

«Северный поток — 2», как сообщал «Рамблер», — строящийся трубопровод из России в Германию по дну Балтийского моря. В течение некоторого времени Nord Stream 2 AG не могла приступить к его достройке из-за отсутствия разрешения ДЭА на использование при строительстве судов с якорным позиционированием.

6 июля ДЭА позволило это. Тогда же в агентстве сообщили, что, согласно законодательству Дании, компания не может приступить к достройке немедленно, потому что в течение четырех недель решение может быть опротестовано в Датском апелляционном совете по вопросам энергетики.

Сегодня в ДЭА сообщили, что Nord Stream 2 AG сможет приступить к достройке «Северного потока — 2» сразу после истечения срока обжалования разрешения, то есть 3 августа, даже если апелляции поступят.