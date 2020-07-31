Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.90
$
74.14
87.46
87.33
Прогноз
03.08 – 10.08
$
72.30
84.03
Индексы и котировки Brent
43.48
+0.14 Золото
1971.88
–0.12 РТС
1232.35
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
31.07
1.1845
+0.0461
16.07
1.1384
28.07
20.07
06.07

«Северный поток — 2» разрешили достраивать 

Артём Кульша и ещё 6 1 час назад
Дания уточнила сроки достройки «Северного потока-2»
Фото: EPA
Компания — оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG сможет приступить к его достройке 3 августа. Об этом в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) сообщили ТАСС.
«Северный поток — 2», как сообщал «Рамблер», — строящийся трубопровод из России в Германию по дну Балтийского моря. В течение некоторого времени Nord Stream 2 AG не могла приступить к его достройке из-за отсутствия разрешения ДЭА на использование при строительстве судов с якорным позиционированием.
6 июля ДЭА позволило это. Тогда же в агентстве сообщили, что, согласно законодательству Дании, компания не может приступить к достройке немедленно, потому что в течение четырех недель решение может быть опротестовано в Датском апелляционном совете по вопросам энергетики.
Сегодня в ДЭА сообщили, что Nord Stream 2 AG сможет приступить к достройке «Северного потока — 2» сразу после истечения срока обжалования разрешения, то есть 3 августа, даже если апелляции поступят.

« (Апелляция. — Прим. ред.) не имеет немедленного приостанавливающего действия, если только (Датский апелляционный совет по вопросам энергетики. — Прим. ред.) не примет иного решения», — сообщили в ДЭА.

Видео дня. Банкам запретят писать мелким шрифтом в договорах
Комментарии
Экономика , Компании , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рост доллара и евро и объяснили
Рост доллара и евро и объяснили
Путин поручил разобраться с «поборами»
Путин поручил разобраться с «поборами»
Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли
Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли
Эксперт оценил идею о списании денег со «спящих счетов»
Эксперт оценил идею о списании денег со «спящих счетов»
Видео
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение