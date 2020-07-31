Названа наиболее пострадавшая от кризиса страна Европы 

Экономика Испании обрушилась по итогам второго квартала этого года на 18,5 процента. Об этом сообщает Bloomberg. По данным издания, эта страна стала самой пострадавшей от кризиса в Европе.

Уточняется, что падение испанской экономики оказалось выше, чем предполагали экономисты. Ранее высказывалось мнение о сокращении на 16,6 процента.

Ожидается, что показатели восстановятся в третьем квартале, однако надежд на быстрый рост нет. Причина в том, что в текущем году неудачный провальный курортный сезон. Помимо этого, имеются опасения относительно второй волны нового типа коронавирусной инфекции.

Больше всего ограничения из-за COVID-19 сказались на розничной торговле, транспорте, туризме и ресторанном бизнесе. В общем данные сферы потеряли до 40 процентов.

Ранее стало известно, в каких странах самые большие пособия по безработице.