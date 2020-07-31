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Названа наиболее пострадавшая от кризиса страна Европы 

Вечерняя Москва и ещё 1 2 часа назад
Названа наиболее пострадавшая от кризиса страна Европы
Фото: pixabay.com
Экономика Испании обрушилась по итогам второго квартала этого года на 18,5 процента. Об этом сообщает Bloomberg. По данным издания, эта страна стала самой пострадавшей от кризиса в Европе.
Уточняется, что падение испанской экономики оказалось выше, чем предполагали экономисты. Ранее высказывалось мнение о сокращении на 16,6 процента.
Ожидается, что показатели восстановятся в третьем квартале, однако надежд на быстрый рост нет. Причина в том, что в текущем году неудачный провальный курортный сезон. Помимо этого, имеются опасения относительно второй волны нового типа коронавирусной инфекции.
Больше всего ограничения из-за COVID-19 сказались на розничной торговле, транспорте, туризме и ресторанном бизнесе. В общем данные сферы потеряли до 40 процентов.
Ранее стало известно, в каких странах самые большие пособия по безработице.
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Экономика , Личный счет , Недвижимость , Рынки
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