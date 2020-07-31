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Россия вернулась на второе место по добыче нефти в мире 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Россия вернулась на второе место по добыче нефти в мире
Фото: РИА Новости
Россия вышла на второе место по добыче нефти в мире в мае, пишут СМИ со ссылкой на данные российского Минэнерго, управления энергетической информации минэнерго США (EIA) и доклада ОПЕК.
В мае Россия добыла 39,74 млн тонн нефти, это примерно 9,4 млн баррелей в сутки, передает РИА «Новости».
При этом в апреле добыча составляла около 11,34 млн баррелей в сутки.
США занимающие первое место по нефтедобыче в мире, в мае снизили ее на 16,6% по сравнению с апрелем, Саудовская Аравия сократила добычу в мае на 27%.
По итогам июня 2018 года Россия впервые заняла третье место в мире по объемам нефтедобычи после США и Саудовской Аравии. В июне 2020 года сообщалось, что Россия осталась на третьем месте по доле на мировом рынке нефти в 2019 году, говорится в обзоре британской компании BP.
В пятницу мировые цены на нефть в ходе торгов коррекционно росли после падения на 1,8-3,2% в четверг.
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Экономика , ОПЕК , Минэнерго , РИА Новости
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