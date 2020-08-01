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Россиян предупредили об исчезновении льготной ипотеки 

Майк Габриелян 8 минут назад
В России снижаются проценты по ипотеке вслед за ключевой ставкой ЦБ. Поэтому теряет смысл государственная программа льготной ипотеки. К такому выводу пришёл руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников, передает URA.RU.

«Все ставки банков корректируются следом за ключевой ставкой ЦБ через один-три месяца. Сейчас она 4,25%, а к концу года будет 4%. Следовательно, в этом году ипотечные ставки будут снижаться, подорожания не будет», — заявил Масленников.

По словам эксперта, льготная госпрограмма со ставкой 6% сыграла серьезную роль, но сейчас теряет актуальность, поскольку уже есть банки, которые предлагают ставку около 5%.

«Если государство хочет дальше продвигать программу льготной ипотеки, то нужно снижать ставку, например, до 5%, а это может быть опасно», — говорит Масленников.

По его мнению, в такой ситуации Минфину следует «взять паузу и наблюдать за обстановкой».
Эксперт также говорит, что в ближайшие месяцы в России наступит снижение спроса на ипотеку, это цикличное явление: впереди новый учебный год, зима, поэтому предпочтения людей меняются.
Ранее «Рамблер» сообщал, что по опросам социологов, 60% россиян не могут приобрести жилье в ипотеку.
Комментарии
Экономика , Видео , Никита Масленников , Минфин , Центральный банк России , РИА Ura.ru
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