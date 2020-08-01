Осенью России предрекли нового «черного лебедя»

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.05
$
74.38
87.50
87.33
Прогноз
03.08 – 10.08
$
73.00
84.90
Индексы и котировки Brent
43.64
+0.00 Золото
1976.08
+0.10 РТС
1232.35
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
31.07
1.1778
+0.0350
17.07
1.1428
28.07
20.07
06.07

Россия оказалась под угрозой нового «черного лебедя» 

Майк Габриелян 9 минут назад
Новым чёрным лебедем для российской экономики могут стать американские санкции и победа демократов на президентских выборах в США. Так считают экономисты, участвовавшие в онлайн-конференции «Финам» «Российский рынок и рубль в ожидании августа».

«Дело в том, что санкции это, по сути, "черный лебедь", просчитать появление которого довольно сложно. Однако на данном этапе Россия имеет огромный пакет санкций, к которому частично приспособилась, и трудно представить какие еще существенные ограничения могут придумать наши западные партнеры», — заявил аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер» оценил возможность ужесточения санкций.

«Вероятность на уровне 50 на 50, как в анекдоте про блондинку и встречу с динозавром. Если это будет нужно американской политике, то они будут, если нет, то их не будет. Впрочем, складывается ситуация, что в США все-таки серьёзно берутся за Китай, который угрожает американскому финансово-экономическому доминированию в мире. Поэтому для РФ могут припасти немного «пряников».

Аналитик отметил, что эти пряники «нам стоит брать с очень большой осторожностью».

«В любом случае, лучше быть на дереве, пока дерутся бык и тигр», — сказал Кочетков.

Ярослав Калугин, трейдер ИК "ВЕЛЕС Капитал, полагает, что многое зависит от исхода выборов в США:

«Если на выборах в США победу одержит представитель от демократов, то ужесточение санкций не заставит себя долго ждать, так именно демократы выступают за санкции в их самом жестком виде. Вероятность же победы на выборах Трампа или Байдена пока можно оценить примерно 50/50».

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что будет, если «черный лебедь» прилетит в Россию в виде евро, подорожавшего до 90 рублей.
Комментарии 98
Экономика , Видео , Рынки , Андрей Кочетков , Сергей Дроздов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили об исчезновении льготной ипотеки
Россиян предупредили об исчезновении льготной ипотеки
Обвал рубля: когда ждать евро по 90
Обвал рубля: когда ждать евро по 90
В России подорожал газ для населения
В России подорожал газ для населения
Microsoft останется на удаленке до 2021 года
Microsoft останется на удаленке до 2021 года
Видео
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Осенью России предрекли нового «черного лебедя»
00:22
Осенью России предрекли нового «черного лебедя»
Экономика Рынки
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Россиян предупредили об исчезновении льготной ипотеки
00:20
Россиян предупредили об исчезновении льготной ипотеки
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение