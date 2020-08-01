Осенью России предрекли нового «черного лебедя»

«Дело в том, что санкции это, по сути, "черный лебедь", просчитать появление которого довольно сложно. Однако на данном этапе Россия имеет огромный пакет санкций, к которому частично приспособилась, и трудно представить какие еще существенные ограничения могут придумать наши западные партнеры», — заявил аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.
«Вероятность на уровне 50 на 50, как в анекдоте про блондинку и встречу с динозавром. Если это будет нужно американской политике, то они будут, если нет, то их не будет. Впрочем, складывается ситуация, что в США все-таки серьёзно берутся за Китай, который угрожает американскому финансово-экономическому доминированию в мире. Поэтому для РФ могут припасти немного «пряников».
«В любом случае, лучше быть на дереве, пока дерутся бык и тигр», — сказал Кочетков.
«Если на выборах в США победу одержит представитель от демократов, то ужесточение санкций не заставит себя долго ждать, так именно демократы выступают за санкции в их самом жестком виде. Вероятность же победы на выборах Трампа или Байдена пока можно оценить примерно 50/50».