Осенью России предрекли нового «черного лебедя»

«Вероятность на уровне 50 на 50, как в анекдоте про блондинку и встречу с динозавром. Если это будет нужно американской политике, то они будут, если нет, то их не будет. Впрочем, складывается ситуация, что в США все-таки серьёзно берутся за Китай, который угрожает американскому финансово-экономическому доминированию в мире. Поэтому для РФ могут припасти немного «пряников».