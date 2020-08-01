Украине предрекли вхождение в состав Донбасса

«В ЛНР и ДНР сейчас растет число предпринимателей, это факт. Не будем вдаваться в подробности, почему так происходит, но бизнес в Донбассе сейчас более активен, чем на Украине. Если так пойдет и дальше, то появится необходимость включения Украины в состав Донбасса», — сообщил Алексей Зубец в интервью изданию «Украина.ру».