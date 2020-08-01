Украине предрекли вхождение в состав Донбасса

Экономист и социолог Алексей Зубец рассказал о преимуществах непризнанных республик Донбасса перед Украиной.
«В ЛНР и ДНР сейчас растет число предпринимателей, это факт. Не будем вдаваться в подробности, почему так происходит, но бизнес в Донбассе сейчас более активен, чем на Украине. Если так пойдет и дальше, то появится необходимость включения Украины в состав Донбасса», — сообщил Алексей Зубец в интервью изданию «Украина.ру».
По словам специалиста, для Украины лучшими годами был период с 2003 по 2008 годы, после чего страна переживала кризис за кризисом.
«Определенный рост доходов населения произошел в 2017-2018 годах, однако с 2019 года страну застал новый упадок. Нам остается ждать больших изменений в политической жизни Украины, к тому же, Путин является сейчас самым популярным политиком в жизни украинцев», — подчеркнул Алексей Зубец.
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интeграции и связям с соoтечественниками Леонид Кaлашников ранее сообщил, что Россия может начать осуществление официальных поставок оружия в Донбасс. Это будет сделано, если США примут закон о пакете мер военной поддержки для Украины.