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Минэкономразвития прокомментировало сообщения о новом налоге 

РИА Новости 40 минут назад
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
Ранее СМИ обратили внимание, что на портале нормативных и правовых актов появился документ, в котором предлагалось ввести единый оборотный налог в размере 6,2 процента, который бы заменил НДС, НДФЛ, налог на прибыль, страховые взносы в фонды и налог на имущество. В текущей редакции такого положения нет.
Налог для богатых в России решили отложить
В министерстве напомнили, что закон предусматривает проведение оценки фактического воздействия (ОФВ) нормативно-правовых актов. В проект плана такой процедуры могут поступать предложения от различных организаций и физических лиц.

"Данное предложение поступило от гражданина, и в рамках формальной процедуры должно быть учтено . Опубликованная версия проекта плана является первой редакцией и будет пересмотрена в дальнейшем", — объяснили в ведомстве.

Министр экономического развития Максим Решетников также написал в Instagram, что эту тему на правительственном уровне не поднимали.
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Комментарии 8
Экономика , Видео , Личный счет , Максим Решетников , Минэкономразвития
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