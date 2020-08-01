Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.

Ранее СМИ обратили внимание, что на портале нормативных и правовых актов появился документ, в котором предлагалось ввести единый оборотный налог в размере 6,2 процента, который бы заменил НДС, НДФЛ, налог на прибыль, страховые взносы в фонды и налог на имущество. В текущей редакции такого положения нет.

В министерстве напомнили, что закон предусматривает проведение оценки фактического воздействия (ОФВ) нормативно-правовых актов. В проект плана такой процедуры могут поступать предложения от различных организаций и физических лиц.

"Данное предложение поступило от гражданина, и в рамках формальной процедуры должно быть учтено . Опубликованная версия проекта плана является первой редакцией и будет пересмотрена в дальнейшем", — объяснили в ведомстве.