Затянуть пояса: что ждет Россию и людей?

Российские власти признали, что на фоне кризиса далеко идущие планы по развитию страны несовместимы с реальностью, и наметили новые цели. Национальные проекты, рассчитанные до 2024 года, перенесли на шесть лет и подправили. В целом планы стали скромнее, и страна уже не стремится в пятерку крупнейших экономик мира. Акцент переключается на стратегию внутреннего развития: теперь ставки делают на цифровизацию, здравоохранение и образование. «Лента.ру» всмотрелась во все более отдаленные перспективы.

Несостоявшийся прорыв

Коронавирус и падение цен на нефть вогнали мировую экономику в кризис, а его результаты приведут к существенным изменениям, которые во много определят дальнейший путь развития общества. По прогнозам аналитиков Всемирного банка , мировой ВВП в этом году упадет на 5,2 процента — худший показатель со времен Второй мировой войны, при этом быстрого восстановления ждать не стоит.

Общемировой спад неизбежно отражается и на России. Во втором квартале 2020 года экономика страны сократилась на 9,5-10 процентов, а бюджет только из-за дешевой нефти недосчитался более триллиона рублей. В целом пандемия как минимум на два года затормозит развитие страны, а чтобы справиться с потерями потребуется еще четыре.

В такой обстановке, сопоставимой с дефолтом 1998 года, от российской экономики не стоило ждать прорыва. Власти видят сложность ситуации: по словам премьер-министра Михаила Мишустина , «распространение вируса и действия отдельных стран по наращиванию добычи нефти привели к серьезному дисбалансу на нефтяном рынке».

«Это вызвало обвальное снижение цен, усилилась волатильность финансовых и валютных рынков, произошел отток капитала», — заключил глава кабмина.

Власти признают, что из-за пандемии темпы экономического роста замедлились, а большинство россиян и компаний получили существенный урон. Но в целом ситуация стабильна, а собранные в бюджеты средства позволяют России «чувствовать себя комфортно и стабильно», уверен премьер-министр. Главной целью правительства в сложившейся ситуации он называет повышение качества жизни каждого человека.

Стали скромнее

На фоне резкого падения доходов российским властям пришлось нарастить госдолг и пересмотреть параметры национальных проектов. Спустя несколько недель после принятия поправок в Конституцию, которые дают Путину возможность заново избираться президентом, глава государства подписал указ о национальных целях развития России. Национальные проекты, рассчитанные до 2024 года, частично изменили, а срок реализации продлили на шесть лет — до 2030-го.

При этом пять целей из первоначального указа 2018 года — («сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство и цифровая трансформация») — остались неизменными, их просто перенесли. Что касается нововведений, то речь идет о доинвестировании нацпроекта «Модернизация системы здравоохранения», новых инвестициях в образование, решении экологических проблем, стимулировании занятости и широкой цифровизации. Объем необходимых на это средств пока не определен.

В целом планы стали скромнее. Из указа, например, пропала цель вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира. Отказ в Кремле объясняют «неблагоприятной конъюнктурой, которая с большой долей вероятности затормозит развитие всех стран». Также откладывается и вопрос о снижении бедности. Изначально сокращения уровня вдвое ждали к 2014 году, а теперь — к 2030-му. Также в новом указе ничего не говорится о целях обеспечить рост производительности труда, хотя ранее правительству поручалось выйти на темпы прироста не менее пяти процентов в год к 2024-му, для этого был создан отдельный национальный проект.

Несмотря на непростую ситуацию в экономике, власти верят, что в стране хватит денег на нацпроекты и призывают не переживать. «Волноваться не надо, есть достаточные средства, чтобы обеспечить все стратегические национальные цели и национальные проекты», — уверен Мишустин. У России есть копилка, где копятся доходы от нефти — Фонд национального благосостояния (ФНБ). Глава правительства уверен, что к концу года в фонде будет не меньше восьми триллионов рублей. Золотовалютных запасов, по его словам, в стране тоже достаточно.

Вынужденный шаг

Перенос сроков означает, что план влить в экономику почти 26 триллионов рублей до 2024 года признан несостоявшимся. Сейчас в национальные проекты входят 13 программ: «Здравоохранение», «Экология», «Наука», «Демография», «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Образование», а также «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». На внесение поправок в нацпроекты у правительства есть три месяца.

По словам бывшего министра экономического развития Максима Орешкина, который теперь работает помощником президента, власти определят направления, по которым страна будет развиваться будущие десятилетия. Обновленные проекты включат в себя и меры по восстановлению экономики. Таким образом, она сможет реагировать на вызовы.

В то же время нацпроекты — не единственный инструмент достижения глобальных целей. Упор делается, например, на инфраструктурные магапроекты. В стране идет активная стройка дорог: работы идут на автотрассе между Москвой и Казанью, также актуализирован проект высокоскоростной железнодорожной магистрали, связывающей Москву и Санкт-Петербург.

На фоне экономического спада доходы россиян во втором квартале 2020 года рухнули на 8 процентов, что стало рекордным падением с 1999 года. Складывающаяся обстановка вынуждает власти откладывать масштабные планы до лучших времен, сейчас на первое место вышла борьба с последствиями коронавируса для экономики и поддержка населения.

Перенос нацпроектов был неизбежен. Например, проект «Цифровая экономика», на который возлагали большие надежды не укладывается и в первоначальный план. В первом квартале 2020-го из 231 запланированного проекта, входящего в программу, в полной мере состоялись только шесть, еще 150 — отклоняются от сроков с разной степенью отставания, а 66 — признаны невыполненными. С учетом пандемии и наступившего кризиса глобальные планы вынужденно откладываются. Несмотря на сложность ситуации, российская экономика оказалась в непростом, но в то же время стабильном положении. Глобальные задачи временно отходят на второй план, но все равно будут постепенно реализовываться.