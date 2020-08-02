«Черный август»: к чему готовиться россиянам 

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Эксперты рассказали, к каким потрясениям стоит готовиться россиянам в «черном августе» — месяце, на который приходится большинство несчастливых для страны событий.

Аналитики считают, что путчей, войн и катастроф на горизонте не предвидится, однако существуют опасения, связанные с экономической ситуацией. В определенной степени они оправданы, но эксперты уверены, что кризиса или дефолта в стране не будет, пишет «Прайм»

Так, аналитик «КСП Капитал» Михаил Беспалов заявил, что Россия по экономическому развитию намного превосходит свой же уровень 1998 года. Стабильный финансовый рынок, гибкость и возможность хеджировать риски не могут привести к обвалу, подобному тому, что случился 22 года назад.

«Кроме того, сейчас Россия обладает плавающим валютным курсом и возможностью занимать, выпуская облигации под низкие процентные ставки», — сказал Беспалов.

О деноминации недавно высказалась глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина . Она заверила, что тема неактуальна и не обсуждается. Эксперты также полагают, что вопрос может считаться исчерпанным.

Обвала нефтяного рынка не ожидается. Из-за пандемии цены на нефть достигли минимальных значений, потеряв с начала года около 36%. Ситуация оказывает негативное влияние на российскую экономику, но вероятность дальнейшего снижения невысока.

При этом есть обоснованные тревоги по поводу девальвации.

«Мир собственноручно создал кризис, чьи последствия оказались ещё хуже традиционных пузырей. Россия, к сожалению, не стала исключением», — заявил аналитик TradingView Игорь Кучма.

По его словам, Сбербанк выяснил, что почти половина россиян нуждается в помощи государства. Кроме того, в зависимости от геополитической ситуации, курс доллара может вырасти. Также тревожит экспертов риск введения новых санкций против России, отношения Вашингтона и Пекина, и вторая волна коронавируса.

Однако сценария-катастрофы на горизонте не просматривается, считает ведущий аналитик QBF Олег Богданов . Он отмечает, что рубль сейчас выглядит слабо, но это результат политики Центробанка, рекордно снизившего ключевую ставку.

Курс 80 рублей за доллар вряд ли стоит ждать в августе, считает финансовый аналитик инвестиционной компании Raison Asset Management Николай Кленов.

«Это возможно осенью, если пандемия будет набирать обороты или случится вторая волна заражений. С начала пандемии инвесторы бегут от рисков, в том числе от рублевых активов. В сентябре ЦБ, возможно, еще раз опустит ключевую ставку, что усилит давление на рубль», — заявил он.

Эксперты также отметили, что накануне августа пресса пугает россиян различными напастями. Порой в информационное поле вбрасываются различные шокирующие темы.

Но происходит это исключительно для хайпа.