Эксперт предупредил, что от белорусской экономики «останутся рожки да ножки» в случае ухудшения отношения с Россией. Такой прогноз сделал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ , доктор экономических наук Алексей Зубец

В интервью изданию Украина.ру он сказал, что Минск ждёт неминуемый экономический крах, если товарные потоки на границе с Россией будут перекрыты.

«Если говорить о перспективе, о каком-то худшем варианте, то Россия, перекрыв товарные потоки, может разорить Белоруссию. В течение нескольких месяцев от белорусской экономики останутся рожки да ножки. Но вряд ли нужно нам это с точки зрения взаимоотношений с белорусским народом», — заявил Зубец.

По его словам, именно благодаря России в Белоруссии был достигнут достаточно высокий уровень жизни, сопоставимый с российским. Белоруссия много лет подряд получала энергоресурсы по специальным ценам, специалисты оценивают эту помощь в 100 миллиардов долларов за 10 лет. Кроме того российский рынок труда открыт для белорусов, начиная с 90-х годов прошлого века.

«Может ли Белоруссия выжить без России? На каком-то уровне, безусловно, да, с голоду не умрут, но то, что белорусы потеряют половину своего уровня жизни совершенно очевидно», — предупредил эксперт.

Он отметил, что на разрыв отношений с Россией нацелена очень узкая прослойка белорусского населения. Это властные элиты, затеявшие конфликт, и несколько процентов населения — националисты и «грантоеды, которые в значительной степени подкармливаются из-за границы».