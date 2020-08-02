Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.05
$
74.40
87.50
87.49
Прогноз
03.08 – 10.08
$
72.30
84.03
Индексы и котировки Brent
43.64
+0.00 Золото
1976.08
+0.10 РТС
1232.35
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
31.07
1.1778
+0.0350
17.07
1.1428
28.07
20.07
06.07

«От белорусской экономики останутся рожки да ножки»: эксперт о конфликте Москвы и Минска 

Майк Габриелян и ещё 1 40 минут назад
«От белорусской экономики останутся рожки да ножки»
Фото: depositphotos.com
Эксперт предупредил, что от белорусской экономики «останутся рожки да ножки» в случае ухудшения отношения с Россией. Такой прогноз сделал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец.
Лукашенко обвинил Россию в попытке спрятать «хвост»
В интервью изданию Украина.ру он сказал, что Минск ждёт неминуемый экономический крах, если товарные потоки на границе с Россией будут перекрыты.

«Если говорить о перспективе, о каком-то худшем варианте, то Россия, перекрыв товарные потоки, может разорить Белоруссию. В течение нескольких месяцев от белорусской экономики останутся рожки да ножки. Но вряд ли нужно нам это с точки зрения взаимоотношений с белорусским народом», — заявил Зубец.

По его словам, именно благодаря России в Белоруссии был достигнут достаточно высокий уровень жизни, сопоставимый с российским. Белоруссия много лет подряд получала энергоресурсы по специальным ценам, специалисты оценивают эту помощь в 100 миллиардов долларов за 10 лет. Кроме того российский рынок труда открыт для белорусов, начиная с 90-х годов прошлого века.

«Может ли Белоруссия выжить без России? На каком-то уровне, безусловно, да, с голоду не умрут, но то, что белорусы потеряют половину своего уровня жизни совершенно очевидно», — предупредил эксперт.

Он отметил, что на разрыв отношений с Россией нацелена очень узкая прослойка белорусского населения. Это властные элиты, затеявшие конфликт, и несколько процентов населения — националисты и «грантоеды, которые в значительной степени подкармливаются из-за границы».
Ранее «Рамблер» сообщал, что российские журналисты доказали фиктивность обвинений со стороны Александра Лукашенко в адрес 33 арестованных россиян.
Комментарии 271
Экономика , Другое , Алексей Зубец , Александр Лукашенко , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионеров обрадовали новыми выплатами
Пенсионеров обрадовали новыми выплатами
«Черный август»: к чему готовиться россиянам
«Черный август»: к чему готовиться россиянам
Россиянам анонсировали новые выплаты
Россиянам анонсировали новые выплаты
В России стало легче получить пособие на детей
В России стало легче получить пособие на детей
Видео
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Биткоин резко подорожал
00:25
Биткоин резко подорожал
Рынки Экономика
Пенсионеров обрадовали новыми выплатами
00:17
Пенсионеров обрадовали новыми выплатами
Личный счет
Осенью России предрекли нового «черного лебедя»
00:22
Осенью России предрекли нового «черного лебедя»
Экономика Рынки
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение