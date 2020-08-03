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В России в июле снизилась добыча газа и нефти 

Профиль и ещё 4 2 часа назад
В России снизилась добыча газа и нефти
Фото: ТАСС
Данные оперативной сводки Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) свидетельствуют о том, что в июле 2020 года в России продолжилось снижение добычи газа и нефти, сообщает «Интерфакс».
Объемы добычи газа в России в январе-июле 2020 года уменьшились на 9,4% по сравнению с тем же периодом 2019 года и составили 391,45 млрд куб. м. В июле в стране было произведено 50,33 млрд куб. м газа — на 7,9% меньше относительно того же месяца прошлого года.
Добыча нефти с газовым конденсатом в России за период с января по июль текущего года составила 304,33 млн тонн, что на 6,5% меньше показателя за тот же период прошлого года. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,47 млн баррелей. Добыча нефти с газовым конденсатом в июле этого года — 39,63 млн тонн, что на 16% ниже уровня аналогичного месяца 2019 года.
Экспорт российского нефтяного сырья за январь-июль 2020 года в страны дальнего зарубежья снизился на 6,8% по сравнению с тем же периодом 2019 года, составив 134,05 млн тонн. Среднесуточный экспорт фиксируется на уровне 4,61 млн баррелей.
Ранее «Профиль» писал о том, что в начале июля ЦДУ ТЭК зафиксировало падение добычи газа за первую половину 2020 года на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что совокупная добыча топлива составила 340,808 млрд кубометров, из которых на июнь пришлось 47,697 млрд
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Экономика , Интерфакс
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