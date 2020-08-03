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Российская экономика «шагнула назад» 

Lenta.ru и ещё 5 48 минут назад
Промышленный сектор, один из основных компонентов российской экономики, по итогам июля сделал «шаг назад», подсчитали аналитики IHS Markit. Ежемесячный отчет компании опубликован на ее сайте.
Авторы составили традиционный индекс Russia PMI Manufacturing, определяющий деловую конъюнктуру в секторе обрабатывающей промышленности на основе опроса участников. В июле индекс составил 48,4 балла против 49,4 месяцем ранее.
Такое снижение авторы называли «шагом назад», отметив при этом, что результат оказался лучше апрельского уровня, когда влияние антикоронавирусных мер было максимальным. На обрабатывающей промышленности позитивно сказалось открытие заводов в связи со снятием эпидемиологических ограничений — оно привело к определенному росту производства.
Деловые ожидания многих компаний были увеличены до максимума за последние шесть месяцев, что свидетельствует о воодушевлении участников рынка, считают авторы отчета. Однако восстановление производства повлекло за собой также негативные последствия в виде повышенного инфляционного давления, которое стало результатом роста затрат на производство.
Индексы IHS Markit, составляемые по добывающей и обрабатывающей промышленности для отдельных стран и регионов в целом, являются одними из ориентиров при оценке текущей экономической ситуации аналитиками и стратегами крупнейших компаний и банков.
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Экономика , Видео , IHS
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