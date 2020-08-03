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Белоруссия нашла замену российской нефти 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
Белоруссия нашла замену российской нефти
Фото: РИА Новости
Белоруссия в скором времени получит поставку нефти из Азербайджана взамен российскому сырью. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко пишет ТАСС.
Как сообщал «Рамблер», ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за налогового маневра в России Минск недополучил прибыль и потребовал диверсифицировать поставки нефти.
По словам Тищенко, ожидается прибытие в Одессу танкера с нефтью для Белоруссии.

«2 августа из Супсы вышел танкер с азербайджанской нефтью — 85 тыс. тонн. Прибытие в порт Южный (Одесса) ожидается 4-5 августа», — отметил он.

При этом ранее власти Белоруссии называли одним из основных препятствий для интеграции с Россией споры о ценах на нефть и газ. Президент Александр Лукашенко также утверждал, что Москва хочет «не мытьем, так катаньем» включить Белоруссию в состав России.
Видео дня. Позиции рубля существенно ослабли за последнюю неделю
Экономика , Александр Тищенко , Александр Лукашенко , ИТАР-ТАСС
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