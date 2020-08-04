По словам Ситникова, французы недовольны тандемом с Германией и считают, что политика ЕС чаще всего направлена на пользу Берлину и в ущерб интересам Франции.

«Именно по этой причине националистическая партия Ле Пен набрала на 20 процентов больше, чем на прошлых выборах. Даже [президент Франции — прим.ред.] Эммануэль Макрон признал, что французы покинут ЕС, если будет проведен референдум. Как только Франция уйдет, ЕС рухнет, евро обесценится — и это только вопрос времени», — написал житель Лиона Боб Профион.

Евродепутат из Финляндии Лаура Хухтасаари заявила, что ЕС грозит «неизбежный» распад из-за планов по дальнейшей федерализации.

«Я хочу, чтобы моя страна вернулась, я хочу выйти из ЕС. Я не хочу быть частью этого нового Советского Союза», — подчеркнула она.

Автор статьи отмечает, что евроскептические мысли не посещали политиков, «пока Германия и Франция кормили крикливых союзников». Теперь из-за пандемии Парижу и Берлину приходится принуждать другие страны к экономии.

По версии Ситникова, именно Франция является «кандидатом номер один» на выход из ЕС. Экономика страны самодостаточна и способна на высокотехнологичное производство.

«Криками «Русские идут!» Париж уже не запугать, тогда как катастрофическое падение уровня жизни можно остановить только за счет выхода из ЕС», — подчеркнул он.

Автор предположил, что вторая волна пандемии может лишить Макрона президентского кресла, после чего к власти придет Ле Пен, а это повлечет за собой «автоматический развал ЕС».

Пока же, по мнению Ситникова, более бедные страны ЕС пытаются «выжать» длясебя как можно больше из немецко-французского ядра в 750 миллиардов евро.

Как писал «Рамблер», саммит ЕС, на котором обсуждался план по восстановлению экономики, продолжался около пяти дней вместо запланированных двух. Встречу прерывали, так как страны не могли договориться по финансовым вопросам.