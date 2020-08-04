Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.50
$
73.34
86.60
86.29
Прогноз
10.08 – 17.08
$
74.30
86.81
Индексы и котировки Brent
43.95
–0.23 Золото
1976.53
+0.17 РТС
1234.44
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.08
1.1778
+0.0330
20.07
1.1448
31.07
23.07
09.07

Оценена вероятность возвращения российского бизнеса с Кипра 

Lenta.ru 1 час назад
Оценена вероятность возвращения бизнеса с Кипра в РФ
Фото: globallookpress.com
Эксперты оценили вероятность возвращения российского бизнеса с Кипра после расторжения налогового соглашения. Структурирование холдинговых компаний станет уже не так выгодно, но это не значит, что фирмы массово сбегут с острова, сообщает РБК.
Один из опрошенных агентство экспертов, партнер по международному налогообложению «Кроу Экспертиза» Рустам Вахитов, полагает, что между странами будет заключено новое соглашение.

«В отсутствие серьезных рычагов давления на Россию вариантов развития событий не так уж много», — полагает он.

Директор департамента налогового и юридического консультирования КПМГ Александр Токарев в свою очередь отмечает, что интерес к налоговому резидентству в России вырастет. В частности, бизнес может «переехать» в так называемые «русские офшоры» в Калининграде или Владивостоке.
Ранее в августе Россия объявила о разрыве соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. Это было сделано по инициативе президента Владимира Путина. По его мнению, применение к выплачиваемым за рубеж дивидендам и процентам по кредитам стандартных российских ставок (15 и 20 процентов соответственно) было бы более справедливым. О перспективе нового соглашения в российском Минфине пока ничего не говорили.
Видео дня. Правительство снижает первоначальный взнос по льготной ипотеке
Последние новости
На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина» На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина» Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 4 августа Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 4 августа Лукашенко предложил изменить Конституцию Белоруссии Лукашенко предложил изменить Конституцию Белоруссии
Комментарии
Экономика , Компании , Рустам Вахитов , Александр Токарев , Владимир Путин , Минфин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Изымать серые зарплаты смогут у всех россиян
Изымать серые зарплаты смогут у всех россиян
В Совфеде оценили штраф «Газпрому»
В Совфеде оценили штраф «Газпрому»
Газовые споры: Москва оставила Минску два пути
Газовые споры: Москва оставила Минску два пути
Видео
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Биткоин резко подорожал
00:25
Биткоин резко подорожал
Рынки Экономика
Пенсионеров обрадовали новыми выплатами
00:17
Пенсионеров обрадовали новыми выплатами
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение