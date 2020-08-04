Оценена вероятность возвращения бизнеса с Кипра в РФ

Эксперты оценили вероятность возвращения российского бизнеса с Кипра после расторжения налогового соглашения. Структурирование холдинговых компаний станет уже не так выгодно, но это не значит, что фирмы массово сбегут с острова, сообщает РБК.

Один из опрошенных агентство экспертов, партнер по международному налогообложению «Кроу Экспертиза» Рустам Вахитов , полагает, что между странами будет заключено новое соглашение.

«В отсутствие серьезных рычагов давления на Россию вариантов развития событий не так уж много», — полагает он.

Директор департамента налогового и юридического консультирования КПМГ Александр Токарев в свою очередь отмечает, что интерес к налоговому резидентству в России вырастет. В частности, бизнес может «переехать» в так называемые «русские офшоры» в Калининграде или Владивостоке.