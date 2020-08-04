Раскрыты потери России из-за закрытия границ

"По итогам прошлого года туризм принес стране $10,9 млрд Это сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса. По нашим оценкам, потери составили около 500 млрд рублей", — сказала Догузова, отвечая на вопрос об оценке потерь РФ от отсутствия иностранных туристов.