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Россия недополучила 500 млрд рублей из-за отсутствия иностранных туристов 

ТАСС и ещё 9 2 часа назад
Раскрыты потери России из-за закрытия границ
Фото: ТАСС
Российская туриндустрия недополучила 500 млрд рублей из-за отсутствия иностранных туристов в связи с пандемией коронавируса, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в интервью изданию "Аргументы и факты".

"По итогам прошлого года туризм принес стране $10,9 млрд Это сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса. По нашим оценкам, потери составили около 500 млрд рублей", — сказала Догузова, отвечая на вопрос об оценке потерь РФ от отсутствия иностранных туристов.

Ранее Догузова заявляла, что российская туротрасль по итогам первого полугодия 2020 года недополучила 1,5 трлн рублей из-за связанных с пандемией ограничений.
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Экономика , Зарина Догузова , Ростуризм , Аргументы и Факты
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