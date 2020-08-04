Дания озвучила решение по «Северному потоку — 2» 

Компания — оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG может приступать к его достройке. Об этом сообщает ТАСС.

«Северный поток — 2», как сообщал «Рамблер», — строящийся трубопровод из России в Германию по дну Балтийского моря. В течение некоторого времени Nord Stream 2 AG не могла приступить к его достройке из-за отсутствия разрешения Датского энергетического агентства (ДЭА) на использование при строительстве судов с якорным позиционированием.

6 июля ДЭА выдало разрешение. Тем не менее Nord Stream 2 AG не могла приступить к достройке «Северного потока — 2» сразу, потому что заинтересованные лица могли в течение четырех недель опротестовать выдачу разрешения в Датском апелляционном совете по вопросам энергетики. Сегодня в совете сообщили, что апелляций не поступило.

31 июля в ДЭА рассказали, что Nord Stream 2 AG смогла бы приступить к достройке газопровода 3 августа, даже если бы жалобы на выдачу разрешения на использование судов с якорным позиционированием поступили, потому что апелляция не имеет немедленного приостанавливающего действия.