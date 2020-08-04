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Лукашенко оценил потери от «нефтяных разборок» с РФ

Мария Иванова
иещё 11
29 минут назад
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна потеряла более 1,5 миллиарда белорусских рублей (более 600 миллионов долларов) из-за нефтяного конфликта с Россией. Об этом сообщает Telegraf.by.
Лукашенко оценил потери от «нефтяных разборок» с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Такое заявление Лукашенко сделал, выступая с посланием народу и парламенту 4 августа.
Он подчеркнул, что Белоруссия во время пандемии не закрывала предприятия по примеру других стран и смогла выделить полмиллиарда рублей из бюджета тем, кто особенно нуждался в помощи.
«И это в этих условиях, когда от нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил полтора миллиарда рублей», - подчеркнул президент.
Как сообщал «Рамблер», в ходе послания Лукашенко заявил, что у России почти не осталось союзников, поэтому она боится потерять Белоруссию.
По его словам, Минск останется ближайшим союзником Москвы, хотя Россия и «поменяла братские отношения на партнерские».
Комментарии8
Экономика,Компании,Рынки,Личный счет,Александр Лукашенко
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