Лукашенко оценил потери от «нефтяных разборок» с РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна потеряла более 1,5 миллиарда белорусских рублей (более 600 миллионов долларов) из-за нефтяного конфликта с Россией. Об этом сообщает Telegraf.by.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Такое заявление Лукашенко сделал, выступая с посланием народу и парламенту 4 августа.

Он подчеркнул, что Белоруссия во время пандемии не закрывала предприятия по примеру других стран и смогла выделить полмиллиарда рублей из бюджета тем, кто особенно нуждался в помощи.

«И это в этих условиях, когда от нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил полтора миллиарда рублей», - подчеркнул президент.

Как сообщал «Рамблер», в ходе послания Лукашенко заявил, что у России почти не осталось союзников, поэтому она боится потерять Белоруссию.