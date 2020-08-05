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Минфин предложил сократить траты на Госдуму и Совет Федерации 

РИА Новости и ещё 22 3 часа назад
Траты на Госдуму и Совфед предложили сократить
Фото: CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ
Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 миллиарда рублей.
Об этом говорится в документе "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности".
Траты на Госдуму в 2021 году предлагается урезать на 2,9%, или 378 миллионов рублей, до 12,7 миллиарда, в 2022 году — на 4,5%, или 577 миллионов, до 12,1 миллиарда, в 2023 году — на 2%, или 256 миллионов, до 12,4 миллиарда рублей.
Расходы на Совет Федерации в следующие три года Минфин также хочет уменьшить: в 2021 году — на 3%, или 217 миллионов рублей, в 2022 году — на 4,6%, или 338 миллионов, в 2023 году — на 2,4%, или 178 миллионов рублей. В итоге финансирование может составить около семи миллиардов рублей ежегодно.
Кроме того, планируется сократить расходы на Счетную палату: в 2021 году — на 2,5%, или 124,6 миллиона рублей, до 4,79 миллиарда рублей, в 2022 году — на 4,8%, или 244 миллиона, до 4,83 миллиарда, в 2023 году — на 2,9%, или 149,3 миллиона, до 4,92 миллиарда рублей.
Ранее стало известно, что Министерство финансов предложило сократить объем финансирования госпрограммы "Обеспечение обороноспособности страны" на следующие три года примерно на 323 миллиарда рублей.
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Комментарии
Экономика , Госдума , Счетная палата , Совет Федерации , Минфин
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