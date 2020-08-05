Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.00
$
73.19
86.45
86.59
Прогноз
10.08 – 17.08
$
74.30
86.81
Индексы и котировки Brent
45.51
+0.37 Золото
2041.61
+0.07 РТС
1260.16
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.08
1.1859
+0.0332
21.07
1.1527
02.08
24.07
10.07

В Совфеде ответили Минфину на предложение сократить расходы 

Прайм 59 минут назад
В Совфеде отреагировали на идею Минфина урезать расходы
Фото: РИА Новости
У верхней палаты парламента России нет лишних средств, которые могли бы попасть под сокращение, предложенное Минфином. Такое заявление сделал глава комитета верхней палаты Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.
Напомним, что министерство финансов РФ предложило в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание обеих палат парламента. Это — Госдума и Совет Федерации. В совокупности сокращение может составить 1,9 миллиарда рублей: в итоге ежегодное финансирование может составлять порядка 7 миллиардов рублей.

"Мы не согласимся с предлагаемым сокращением финансирования верхней палаты парламента. Для того, чтобы принимать решения о сокращениях, необходимо найти источники, что сокращать. А просто предлагать какие-то проценты — это абсолютно не обоснованно", — отметил парламентарий.

Он добавил, что, если снизить расходы на международную деятельность сенаторов, они не смогут ездить за границу для встреч с коллегами и не будут "отстаивать интересы России за рубежом".
Если сокращение коснется поездок в регионы России, то парламентарии "будут меньше встречаться с избирателями, меньше наши граждане будут понимать, какие законы принимают Госдума и Совфед".
Тимченко пояснил также, что из-за пандемии коронавируса в первом полугодии 2020 года были отменены часть командировок членов СФ, но сейчас, во втором полугодии, депутаты постараются наверстать все то, что не сделали.
"Судить по первому полугодию и предлагать сокращение расходов на парламентариев — необоснованно", — подчеркнул парламентарий и напомнил о существовании трехсторонней комиссии с участием правительства по бюджетно-финансовой политике.
Видео дня. Российские банки в июне выдали рекордный объем ипотеки
Прайм: последние новости
Украина отказалась возобновлять покупку газа у России Украина отказалась возобновлять покупку газа у России Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания экспертов Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания экспертов Огуряев из Сбербанка стал замглавы Минкомсвязи Огуряев из Сбербанка стал замглавы Минкомсвязи
Комментарии
Экономика , Вячеслав Тимченко , Госдума , Совет Федерации , Минфин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
В России обрушился рынок жилья
В России обрушился рынок жилья
«Лимит 400 тысяч»: В РФ готовят новый налоговый вычет
«Лимит 400 тысяч»: В РФ готовят новый налоговый вычет
К чему привела США массовая раздача денег
К чему привела США массовая раздача денег
Видео
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Биткоин резко подорожал
00:25
Биткоин резко подорожал
Рынки Экономика
Пенсионеров обрадовали новыми выплатами
00:17
Пенсионеров обрадовали новыми выплатами
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение