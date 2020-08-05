В Совфеде отреагировали на идею Минфина урезать расходы

Напомним, что министерство финансов РФ предложило в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание обеих палат парламента. Это — Госдума и Совет Федерации. В совокупности сокращение может составить 1,9 миллиарда рублей: в итоге ежегодное финансирование может составлять порядка 7 миллиардов рублей.

"Мы не согласимся с предлагаемым сокращением финансирования верхней палаты парламента. Для того, чтобы принимать решения о сокращениях, необходимо найти источники, что сокращать. А просто предлагать какие-то проценты — это абсолютно не обоснованно", — отметил парламентарий.

Он добавил, что, если снизить расходы на международную деятельность сенаторов, они не смогут ездить за границу для встреч с коллегами и не будут "отстаивать интересы России за рубежом".

Если сокращение коснется поездок в регионы России, то парламентарии "будут меньше встречаться с избирателями, меньше наши граждане будут понимать, какие законы принимают Госдума и Совфед".

Тимченко пояснил также, что из-за пандемии коронавируса в первом полугодии 2020 года были отменены часть командировок членов СФ, но сейчас, во втором полугодии, депутаты постараются наверстать все то, что не сделали.

"Судить по первому полугодию и предлагать сокращение расходов на парламентариев — необоснованно", — подчеркнул парламентарий и напомнил о существовании трехсторонней комиссии с участием правительства по бюджетно-финансовой политике.