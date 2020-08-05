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Объем ФНБ за июль вырос на 819 млрд рублей 

Прайм и ещё 5 2 часа назад
Объем ФНБ за июль вырос на 819 млрд рублей
Фото: РИА Новости
Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за июль вырос в рублях на 819 миллиардов, до 12,959 триллиона рублей, а в долларах — на 3,1 миллиарда, до 176,637 миллиарда, говорится в сообщении Минфина России.

"По состоянию на 1 августа 2020 г. объем ФНБ составил 12 958 678,3 млн рублей, или 11,4% ВВП, прогнозируемого на 2020 год", — говорится в сообщении.

Это эквивалентно 176,637 миллиарда долларов. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) составил эквивалент 8,707 триллиона рублей, или 7,7% прогнозируемого на текущий год объема ВВП, что эквивалентно 118,681 миллиарда долларов.
На 1 июля объем ФНБ составлял 12,140 триллиона рублей, или 10,7% ВВП, прогнозируемого на текущий год, а в долларовом эквиваленте — 173,544 миллиарда долларов.
На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 53,235 миллиарда долларов; 45,848 миллиарда евро; 8,889 миллиарда фунтов стерлингов и 279,1 миллиона рублей. На депозитах в ВЭБе размещено 580,8 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.
В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 245,336 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций — 278,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей. Еще 2,486 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка.
Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2019 года по 31 июля 2020 года составила 1,141 миллиарда долларов, что эквивалентно 83,682 миллиарда рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 31 июля 2020 года составила 1,492 триллиона рублей.
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Экономика , Газпромбанк , Банк ВТБ , ВЭБ , Сбербанк России , Минфин , Центральный банк России
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