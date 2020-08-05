Россия потеряла миллиарды из-за нефти

Потери российского бюджета в июле 2020 года из-за дешевой нефти составили 92,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минфина. По прогнозам ведомства, в августе в бюджет дополнительно поступит 27,5 миллиарда рублей нефтегазовых доходов.

В августе министерство ослабит поддержку рубля почти в два раза. Согласно бюджетному правилу, в период с 7 августа по 4 сентября на эти цели направят 64,9 миллиарда рублей. Ежедневный объем продажи валюты составит 3,1 миллиарда рублей. Для сравнения, с 8 июля по 6 августа ежедневный показатель был на уровне 5,7 миллиарда рублей. В целом, за весь период на поддержку нацвалюты бросили 125,6 миллиарда.