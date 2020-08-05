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WSJ: инвесторы считают привлекательными российские облигации 

ТАСС 2 часа назад
Российские облигации привлекли инвесторов
Фото: РИА Новости
Инвесторы вкладываются в российские облигации, привлеченные их высокой доходностью, и в целом позитивно оценивают экономическую политику России. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal, сославшись на мнение экспертов.

"Иностранные инвесторы вновь инвестируют в российские облигации, привлеченные высокой доходностью и достаточно прочным финансовым положением страны по сравнению с другими странами с нарождающейся рыночной экономикой", — отмечает издание, указывая при этом, что рост вложений в российские облигации, по данным на 23 июля, продолжался восемь недель подряд.

"У российских рублевых облигаций очень высокая доходность, учитывая макроэкономическую ситуацию, — привела газета мнение эксперта компании Carmignac Джозефа Муавада. — В данный момент это один из предпочтительных для нас активов". "Мы в целом позитивно оцениваем ситуацию в России на протяжении последнего года, — отметил в свою очередь руководитель департамента портфельных инвестиций компании Neuberger Berman Каэн Нэзли. — В основном это объясняется тем, что они крайне серьезно подходят к проблемам экономической политики, хотя во внешней политике действуют неортодоксально".
По сравнению с другими странами с нарождающейся рыночной экономикой, отметила The Wall Street Journal, у России сравнительно низкий уровень госдолга и, кроме того, ЦБ в последние годы увеличил свои резервы. "По мнению аналитиков, у ЦБ РФ сейчас более благоприятные позиции для того, чтобы проводить свою политику, несмотря на то, что страна по-прежнему сильно зависит от экспорта нефти", — отметила газета.
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Комментарии
Экономика , Центральный банк России , Wall Street Journal
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