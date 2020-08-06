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Всемирный банк готов помочь Ливану после взрыва в Бейруте 

Газета.Ru и ещё 2 56 минут назад
Всемирный банк готов помочь Ливану
Фото: Reuters
Всемирный банк готов оказать помощь Ливану после мощного взрыва в Бейруте, сообщает Reuters со ссылкой на заявление организации.
В частности, Всемирный банк предложил помочь в проведении экспертной оценки ущерба, нанесенного взрывом, а также в привлечении средств для восстановления Бейрута, указано в заявлении. Кроме того, банк готов изучить вопрос дополнительного финансирования для поддержки пострадавших.
4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.
Жертвами взрыва стали более 130 человек, пострадали более 4 тыс. жителей города.
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Экономика , Всемирный Банк , Reuters
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