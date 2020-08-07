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Страны Европы согласились изменить налоги ради России 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Страны Европы согласились изменить налоги ради России
Фото: Wolfgang Rattay / Reuters
Две европейские страны — Мальта и Люксембург — пошли навстречу России, согласившись изменить договор об избежании двойного налогообложения и поднять ставки налога на проценты и дивиденды из России до максимальных 15 процентов. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление статс-секретаря — замминистра финансов Алексея Сазанова.
С Кипром, который ранее отказался пересматривать налоговые ставки, Россия продолжит переговоры, заявили в Минфине. Они пройдут 10 и 11 августа в Москве. Четвертой страной, которой Россия предложила пересмотреть налоговое соглашение, стали Нидерланды. О позиции королевства по данному вопросу в Минфине не сообщили.
Предложение обложить налогом в размере 15 процентов доходы в виде дивидендов, переводимые на зарубежные счета, озвучил президент Владимир Путин во время одного из обращений к россиянам. Он предупредил, что если другие государства откажутся корректировать соглашения об избежании двойного налогообложения, Россия выйдет из договоров в одностороннем порядке.
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Комментарии
Экономика , Алексей Сазанов , Владимир Путин , Минфин , РБК
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