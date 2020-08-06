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Доставка товаров на дом подорожает в два раза 

Ura.Ru и ещё 1 52 минуты назад
Доставка товаров на дом подорожает в два раза
Фото: © URA.RU
Доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое. Ритейлеры утверждают, что вынуждены поднять цены из-за новых СанПиНов, которые запрещают перевозить бытовую химию в одном автомобиле с продуктами.
При утверждении документа Роспотребнадзором, заказы, в которых одновременно присутствуют колбаса и стиральный порошок, придется отправлять покупателям разным транспортом, пишут «Известия»
В магазинах отмечают, что при раздельной доставке продовольствия и бытовой химии им придется поднять цену в два раза, и теперь покупателям придется платить в среднем по 600 рублей, чтобы получать товары повседневного спроса дома.
Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась с письмом к главному санитарному врачу Анне Поповой, выразив свою обеспокоенность новым законом.
В Роспотребнадзоре в свою очередь уточнили, что предложено запретить совместную перевозку продуктов питания с агрохимикатами и товарами бытовой химии, которые в своем составе содержат чрезвычайно опасные и высокоопасные химические вещества.

«Может произойти… загрязнение продуктов питания веществами, которые могут привести к серьезным аллергическим и токсическим реакциям у человека при нарушении целостности упаковки», — отметили в ведомстве.

В Союзе потребителей России считают, что специалисты Роспотребнадзора должны обосновать и конкретизировать новую норму, а проще говоря, доказать, что молекулы стирального порошка проникают, условно говоря, в колбасу при их совместной перевозке.
Доставка товаров на дом стала популярно у россиян в период самоизоляции. При этом из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и падения доходов россияне стали чаще покупать продукты низкого ценового сегмента. Число граждан, заинтересованных в товарах со скидками с начала пандемии, выросло на 30%.
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Комментарии
Экономика , Личный счет , Анна Попова , Роспотребнадзор , газета "Известия"
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