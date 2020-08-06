Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.00
$
73.07
86.30
86.79
Прогноз
10.08 – 17.08
$
74.50
88.20
Индексы и котировки Brent
45.24
–0.09 Золото
2043.65
–0.07 РТС
1260.16
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1879
+0.0309
22.07
1.1570
03.08
26.07
12.07

СМИ: в Сеуле изучают возможность обмена товарами с КНДР 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
В Сеуле задумались об обмене товарами с КНДР
Фото: Reuters
Правительство Республики Корея рассматривает вопрос о возможности начала бартерных обменов товарами с КНДР. Об этом сообщает в четверг телеканал KBS со ссылкой на данные министерства объединения.
По его сведениям, представители южнокорейского союза сельскохозяйственных кооперативов "Воссоединение Кореи" и торговая компания из народно-демократической республики "Кэсон корё-инсам" подписали на встрече в Пекине при посредничестве китайской стороны договор о бартерном обмене северокорейского черничного ликера на южнокорейский сахар. Помимо алкоголя, из КНДР планируется поставлять на Юг сладости, чаи, напитки и биологически активные добавки.
Ранее новый министр объединения Республики Корея Ли Ин Ён высказывал намерение вдохнуть жизнь в зашедшие в тупик межкорейские отношения путем возобновления товарообмена между двумя странами. В случае одобрения проекта правительством продукция с Севера будет ввезена на Юг впервые за 10 лет после введения Сеулом односторонних санкций в отношении Пхеньяна.
24 мая 2010 года Ли Мён Бак, занимавший в то время занимал пост президента Республики Корея, ввел запрет на все формы сотрудничества между Севером и Югом из-за нежелания КНДР взять на себя ответственность за потопление корвета ВМС "Чхонан".
Корабль раскололся надвое и затонул 26 марта 2010 года в Желтом море в результате сильного взрыва, причина которого не установлена. На борту находились 104 человека, погибли 46 моряков. В Сеуле и Вашингтоне в уничтожении корабля обвинили Пхеньян. КНДР назвала результаты расследования фальсификацией и потребовала допустить на место катастрофы своих военных экспертов. В Южной Корее ответили отказом. Из-за этого инцидента в отношениях между Севером и Югом наступил резкий спад.
ТАСС: последние новости
Всемирный банк предложил ливанским властям помощь в восстановлении Бейрута Всемирный банк предложил ливанским властям помощь в восстановлении Бейрута "Известия": Минтруд планирует сократить безработицу в четыре раза до конца 2021 года "Известия": Минтруд планирует сократить безработицу в четыре раза до конца 2021 года У Дании нет жалоб на разрешение использовать якорные суда в прокладке "Северного потока" У Дании нет жалоб на разрешение использовать якорные суда в прокладке "Северного потока"
Комментарии
Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Россияне нашли альтернативу банковским депозитам
Россияне нашли альтернативу банковским депозитам
К чему привела США массовая раздача денег
К чему привела США массовая раздача денег
В России обрушился рынок жилья
В России обрушился рынок жилья
Видео
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
00:33
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Биткоин резко подорожал
00:25
Биткоин резко подорожал
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение