Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.26
$
73.10
86.65
86.75
Прогноз
10.08 – 17.08
$
74.50
88.20
Индексы и котировки Brent
45.01
–0.40 Золото
2047.46
+0.19 РТС
1295.27
+2.79
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1846
+0.0277
22.07
1.1570
03.08
26.07
12.07

Названа средняя зарплата российского чиновника 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Названа средняя зарплата российского чиновника
Фото: ТАСС
В России назвали регионы, где чиновники получают самые большие зарплаты. Согласно исследованию сервиса «Авито. Работа», больше всех получают госслужащие в Санкт-Петербурге и Москве, а меньше всего — в Саратове и Ульяновске. При этом средняя зарплата российского чиновника составляет 35 тысяч рублей в месяц: за год она выросла на девять процентов.
В Москве госслужащие получают в среднем 50 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 41,5 тысячи рублей. На третьем месте Барнаул: там на госслужбе платят 40 тысяч рублей в месяц. Самые низкие зарплаты у чиновников в Воронеже (24,2 тысячи рублей), Саратове (23,9 тысячи рублей) и Ульяновске (23,8 тысячи рублей). Для исследования были проанализированы три тысячи вакансий в сфере госслужбы по всей стране.
Как выяснилось, средняя зарплата чиновников сопоставима с деньгами, что получает среднестатистический россиянин. В то же время в ряде отраслей зарплата среднестатистического работника может составлять 50-60 тысяч рублей в месяц. Например, в сфере добычи полезных ископаемых она достигает 65 тысяч рублей в месяц.
Видео дня. Для многодетных семей предлагают увеличить скидку на оплату ЖКХ
Последние новости
Оценены шансы закрытия Москвы из-за коронавируса Оценены шансы закрытия Москвы из-за коронавируса Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 6 августа Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 6 августа Стало известно о намерении Лукашенко выдать бойцов ЧВК России и Украине Стало известно о намерении Лукашенко выдать бойцов ЧВК России и Украине
Комментарии
Экономика , Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
В России обрушился рынок жилья
В России обрушился рынок жилья
Из-за падения рубля эксперты посоветовали покупать определенные вещи
Из-за падения рубля эксперты посоветовали покупать определенные вещи
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Видео
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
00:33
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Биткоин резко подорожал
00:25
Биткоин резко подорожал
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение