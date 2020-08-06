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Расходы на Крым сократят 

Артём Кульша и ещё 4 32 минуты назад
Расходы федерального бюджета России на развитие Крыма и Севастополя должны быть сокращены. С таким предложением, как сообщает «Прайм», выступило Министерство финансов России.
В 2014 году, как сообщал «Рамблер», правительство России приняло федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя» сроком действия до 2020 года на сумму свыше 800 миллиардов рублей. В 2018-м оно продлило ее до 2022-го, а в 2020-м — до 2024-го.
Сегодня Министерство финансов обнародовало документ под названием «Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности».
Согласно ему, финансирование программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя» следует сократить на 8,5 миллиарда рублей до 76,1 миллиарда рублей в 2021-м и на 9,1 миллиарда рублей до 82,3 миллиарда рублей в 2022-м.
Согласно тому же документу, финансирование программы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» может быть сокращено на 11,1 миллиарда рублей в 2021-2023 годах, программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» — на 5,4 миллиарда рублей в 2021-2023 годах, а программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны» — на 10,9 миллиона рублей в 2021-2023 годах.
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Экономика , Видео , Правительство РФ , Минфин
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