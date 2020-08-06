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Заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что российские банки вскоре могут столкнуться с массовым оттоком вкладчиков из-за низких ставок. Об этом пишут «Ведомости».

Печатников объяснил, что ставки продолжают падать и в ближайшее время перестанут перекрывать инфляцию. По его словам, с такой ситуацией банки уже сталкивались в 1995–1996 годах.

« [Тогда — прим.ред.] депозиты как источник сбережений и приумножений никто всерьез не воспринимал», — заявил он.

Как сообщал «Рамблер», на последнем заседании ЦБ в третий раз за последнее время снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, до 4,25 процента.

Вслед за этим упала и доходность для вкладчиков российских банков.

Печатников обратил внимание, что при прогоне инфляции в четыре процента доходность базовых вкладов составляет четыре процента с небольшим.