Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.40
$
73.56
86.90
87.09
Прогноз
10.08 – 17.08
$
73.00
85.05
Индексы и котировки Brent
45.06
+0.20 Золото
2057.05
+0.32 РТС
1295.27
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1841
+0.0272
22.07
1.1570
03.08
26.07
12.07

Банкиров предупредили о бегстве вкладчиков 

Мария Иванова и ещё 1 12 минут назад
Заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что российские банки вскоре могут столкнуться с массовым оттоком вкладчиков из-за низких ставок. Об этом пишут «Ведомости».
Печатников объяснил, что ставки продолжают падать и в ближайшее время перестанут перекрывать инфляцию. По его словам, с такой ситуацией банки уже сталкивались в 1995–1996 годах.

« [Тогда — прим.ред.] депозиты как источник сбережений и приумножений никто всерьез не воспринимал», — заявил он.

Как сообщал «Рамблер», на последнем заседании ЦБ в третий раз за последнее время снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, до 4,25 процента.
Вслед за этим упала и доходность для вкладчиков российских банков.
Печатников обратил внимание, что при прогоне инфляции в четыре процента доходность базовых вкладов составляет четыре процента с небольшим.

«Если так будет продолжаться, то люди будут искать альтернативу депозитным формам сбережений», — подчеркнул он.

Комментарии 28
Экономика , Видео , Банк ВТБ , Центральный банк России , Ведомости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
В России обрушился рынок жилья
В России обрушился рынок жилья
Россияне с детьми получат новое пособие
Россияне с детьми получат новое пособие
«Деноминация рубля будет держаться в тайне»
«Деноминация рубля будет держаться в тайне»
Видео
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
00:33
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение