Германия пригрозила США пошлинами на газ

Глава экономического комитета Бундестага Клаус Эрнст призвал правительство Германии ответить на угрозы США в адрес «Северного потока-2» контрсанкциями. Об этом сообщает Badisches Tagblatt.
Как писал «Рамблер», ранее три американских сенатора пригрозили «финансовым разрушением» оператору немецкого порта Мукран, где находится судно-трубоукладчик «Академик Черский» и трубы для газопровода.
Они заявили, что санкции будут обязательно введены, как только в порту начнутся работы по «Северному потоку-2».
«Это письмо невозможно превзойти по наглости», — заявил Эрнст.
Он призвал федеральное правительство вызвать американского посла и сообщить ему об угрозе «эффективных контрмер».
«И, если необходимо, их применить, в том числе штрафные пошлины на американский СПГ», — подчеркнул Эрнст.