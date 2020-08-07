Германия пригрозила США пошлинами на газ

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Глава экономического комитета Бундестага Клаус Эрнст призвал правительство Германии ответить на угрозы США в адрес «Северного потока-2» контрсанкциями. Об этом сообщает Badisches Tagblatt.

Как писал «Рамблер», ранее три американских сенатора пригрозили «финансовым разрушением» оператору немецкого порта Мукран, где находится судно-трубоукладчик «Академик Черский» и трубы для газопровода.

Они заявили, что санкции будут обязательно введены, как только в порту начнутся работы по «Северному потоку-2».

«Это письмо невозможно превзойти по наглости», — заявил Эрнст.

Он призвал федеральное правительство вызвать американского посла и сообщить ему об угрозе «эффективных контрмер».