Чем грозит России углеродный налог ЕС?

Европа собирается брать деньги с иностранных компаний, поставляющие туда свои товары. А рассчитывать налог будут, исходя из выбросов углекислого газа при производстве этих товаров

На российский бизнес надвигается европейский углеродный налог. Как пишет «Коммерсантъ», РСПП направил в кабмин предложения, как выйти из ситуации. Европа называет это углеродным регулированием. Но, по сути, это налог, который Евросоюз вводит на иностранные компании, поставляющие ему свои товары.

Налог довольно большой, и коснется он в первую очередь российских корпораций. Суть в том, что европейцы будут рассчитывать, сколько было выброшено в атмосферу углекислого газа при производстве той или иной продукции или при производстве электроэнергии, которая понадобилась, чтобы сделать эту продукцию.

На Евросоюз приходится почти половина российского экспорта. Значительная часть товаров — сырье, которое подпадет под налог. РСПП предложил правительству план действий. О нем чуть позже. Сначала о позиции бизнеса.

Александр Широв. Деловое сообщество считает, что под видом заботы об экологии Европа, по сути, будет поддерживать собственную промышленность, отсеивая с помощью налога иностранных конкурентов. С такой точкой зрения согласен заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН

Александр Широв, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН: «Это ведь не просто некоторый налог, а это еще и дополнительное конкурентное преимущество для европейцев по отношению к России и ряду других стран, потому что они будут вводить этот налог прежде всего на те виды деятельности, которые, как считается, являются наибольшими загрязнителями, то есть прежде всего на сырьевые производства. Ясно, что наш экспорт в Европу — это как раз в основном сырье, и, соответственно, мы этот налог будем платить. Там, где таких производств не очень много, как в Европейском союзе, они будут платить меньше».

По оценке Института народнохозяйственного прогнозирования, углеродный налог обойдется российскому бизнесу примерно в 3-3,5 млрд долларов в год. «Коммерсантъ» обратил внимание на очень показательную деталь. Если посмотреть, какую долю эта сумма занимает в общем объеме предполагаемых поступлений налога в европейский бюджет, то она сопоставима с долей российского экспорта в Европу.

Соответственно, под налог явно подпадет почти все, что Россия поставляет в Евросоюз. То есть почти все, кто продает товары в ЕС, этот налог заплатят. Крупный российский бизнес предлагает создать рабочую группу для переговоров с европейцами. Развивать наши стандарты отчетности по выбросам, привести их в соответствие с европейскими нормами.

Это резонно. Дело в том, что европейцы не будут особо разбираться, сколько компания выбросила углекислого газа. Они возьмут для расчета средние показатели промышленности третьих стран. Но российские компании выбрасывают куда меньше, говорит директор группы корпоративных рейтингов агентства «АКРА» Максим Худалов.

Максим Худалов, директор группы корпоративных рейтингов агентства «АКРА»: «Здесь как раз и находится весьма неприятный момент для россиян, поскольку если посмотреть на ведущих российских игроков этих рынков, например на металлургию, то можно увидеть, что большинство из них на самом деле очень здорово модернизировали свои мощности в последние 20 лет. И действительно, у многих наших компаний выбросы находятся на довольно низком, по мировым меркам, уровне. Но опять же в рамках своего анализа ЕС вряд ли будет смотреть на реальные цифры российских производителей, а будут использовать некие усредненные показатели, которые там считают правильными».

Около года назад Анатолий Чубайс в интервью Business FM назвал надвигающийся углеродный налог «ловушкой для нашего бизнеса». Много говорил о том, что нам нужно развивать зеленую энергетику — ветер, солнце. А еще глава «Роснано» предложил ввести в России свой углеродный налог, чтобы компании заплатили его здесь и не платили в Европе.

Бизнес идею не поддерживает, она будет стоить всем российским компаниям, а не только экспортерам в ЕС, триллион рублей ежегодно. Но делать в любом случае что-то надо. Углеродный налог европейцы постепенно будут вводить со следующего года. Чтобы развить зеленую энергетику, чтобы она хотя бы отчасти заменяла традиционную, потребуются даже не годы, а десятилетия. Может быть, бизнес и власти договорятся о льготах. Но тогда получится так, что налог Европе, по сути, заплатит российский бюджет.