Почему «Фортуна» отвернулась от «Северного потока-2» 

В строительстве газопровода «Северный поток-2» новый поворот. В компании «Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС»), которую называли владельцем трубоукладочной баржи (ТУБ) «Фортуна», сообщили, что не намерены предоставлять судно для завершения проекта.

Также выяснилось, что ТУБ арендована у иностранной фирмы, зарегистрированной в Брюсселе и, возможно, связанной с некой российской офшорной компанией. Впрочем, заявление представителя МРТС не означает, что «Фортуна» выведена из игры.

На самом деле ничего скандального здесь нет, ход был ожидаем. Его можно назвать маневром на уклонение от американских санкций. МРТС имеет представительства за границей, в частности, в Сингапуре и на Кипре, и уязвима для американских санкций.

В настоящее время почти все суда, способные участвовать достройке газопровода, поменяли своих владельцев. Так, трубоукладчик «Академик Черский», совершивший переход из Японского в Балтийское море, более не числится в составе «Газпром флота». Его собственником числится АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд» (СТИФ). Конечный бенефициар компании, недавно выведенной из группы «Газпрома» , неизвестен.

Из списков «Газпром флота» исключены и суда снабжения — «Остап Шеремет» и « Иван Сидоренко », без которых ритмичная работа «Академика Черского» и «Фортуны» будет невозможна. Новым собственником стало АО «Нобилити», зарегистрированное в Петербурге. Основной вид деятельности этой компании, согласно информации СПАРК, — вложение в ценные бумаги. В перечне дополнительных было все что угодно, но только не строительство морских газопроводов. Теперь, надо полагать, и этот пункт появится.

Угроза санкционного давления в рамках закона CAATSA, позволяющего конгрессу США вводить санкции против собственников судов-трубоукладчиков Nord Stream 2, заставляет участников проекта искать обходные пути, говорит юрист-международник, доцент РАНГиГС Кира Сазонова

«Важно отметить, что суда, которые способны принять участие в достройке «Северного потока-2», определили эксперты и аналитики. От представителей Nord Stream 2 с момента выхода из проекта в декабре 2019 года швейцарской компании Allseas официальных заявлений на этот счет не прозвучало», — подчеркнула собеседница «Профиля».

Она уверена: сейчас стоит задача выиграть битву именно на юридическом поприще, обойдя острые углы, поэтому заранее нет резона раскрывать все карты. «Вполне возможно, нас ждет очередной тактический маневр. Это может быть как перерегистрация баржи „Фортуна“, на что уйдет месяца полтора-два, так и появление новых фигур на этой „шахматной доске“, — предположила Кира Сазонова.

Партнер юридической фирмы „Соколов, Маслов и партнеры“ Елена Попова такого варианта развития события тоже не исключает.

»Согласно заявлениям МРТС, оно является фрахтователем «Фортуны» по бербоут-чартеру, то есть арендатором. Если договором не предусмотрено иное, то фрахтователь вправе передать судно в субаренду (суббербоут-чартер) иному лицу, которое и будет осуществлять эксплуатацию», — говорит юрист.

В этом случае субарендатор, с точки зрения Кодекса торгового мореплавания РФ, и будет считаться судовладельцем. При этом надо понимать, что передача «Фортуны» в субаренду санкционные риски для МРТС полностью не исключает, поскольку компания все равно останется в цепочке правообладателей.

На этот случай есть другой выход — досрочное изъятие судна из владения и пользования. Это возможно либо в случаях, предусмотренных бербуот-чартером, либо по соглашению сторон, подчеркнула Елена Попова.

При желании бюрократические процедуры можно завершить в течение одной недели. В этом случае у «Фортуны» достаточно быстро появится новый арендатор, которому не будут страшны американские санкции. Это позволит достраивать газопровод, используя сразу два судна-трубоукладчика.