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Россия увеличила экспорт золота в 10 раз после изменений правил вывоза 

Парламентская газета 50 минут назад
Россия увеличила экспорт золота в 10 раз
Фото: PIXABAY.COM
Россия во втором квартале текущего года экспортировала золота на общую сумму 4,75 миллиарда долларов — это в 10,8 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщает в четверг ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
В натуральном выражении вывоз золота за второй квартал 2020 года вырос почти в девять раз — до 87 тонн против 10 тонн во втором квартале 2019 года.
В апреле Правительство разрешило Министерству промышленности и торговли выдавать производителям генеральные лицензии на экспорт аффинированного золота и серебра в слитках на основании согласованного Минфином заявления. Таким образом, производителей уравняют в экспортных возможностях с кредитными организациями, имеющими лицензии ЦБ на совершение операций с драгоценными металлами.
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Экономика , Рынки , Минпромторг , Минфин , Центральный банк России
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