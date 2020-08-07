Кризис, однако: зарабатывать заставят и больницы, и школы

Министерство финансов России хочет сократить финансирование госпрограмм «Развитие здравоохранения» и «Развитие образования», следует из «Методики расчёта предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности». У экспертов сокращение финансирования двух жизненно важных для общества систем вызывает серьёзное беспокойство.

В документе говорится о том, что по сравнению с законодательно установленным объёмом базовые бюджетные ассигнования на развитие здравоохранения могут быть уменьшены в 2021 году на 65,7 млрд рублей, до 721,9 млрд рублей, в 2022 году — на 71,6 млрд рублей, до 716,5 млрд, в 2023 году — на 115,4 млрд рублей, до 672,7 млрд рублей.

Более того, в 2021-2022 годах предлагается вообще уменьшить финансирование развития образования. Базовые бюджетные ассигнования могут быть уменьшены в 2021 году на 33,3 млрд рублей, до 355,2 млрд рублей, в 2022 году — на 30,7 млрд рублей, до 307,7 млрд рублей. При этом расходы на развитие образования предлагается увеличить в 2023 году на 10,5 млрд рублей, до 348,8 млрд рублей.

В соответствии с методикой, финансовое ведомство предлагает увеличить расходы на программу «Социальная поддержка граждан». Бюджетные ассигнования могут увеличить в 2021 году на 43,7 млрд рублей, до 1,89 трлн рублей, в 2022 году — на 33,9 млрд рублей, до 1,98 трлн рублей, и в 2023 году — на 188 млрд рублей, до 2,1 трлн рублей.

К месту стоит напомнить, что раннее президент высказывался о повышении эффективности расходов, что, конечно, не всегда связанно с их объёмом в натуральном выражении.

В рамках нового бюджетного цикла прошу правительство предусмотреть увеличение доли эффективных расходов на здравоохранение и образование, — говорил Владимир Путин.

У опрошенных экспертов, заявленное сокращение финансирования системы здравоохранения вызывает беспокойство. Сложно найти в системе здравоохранения те сектора, сокращение которых будет безболезненным, полагает экономист из РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская:

Скорее всего под это подпадёт реабилитация, система санаторно-курортного лечения, возможно пострадает финансирование и федеральных научных медицинских исследовательских центров.

Надо понимать, что само по себе здравоохранение финансируется в РФ из нескольких источников — конечно, из федерального бюджета, но так же и из бюджета ФОМС, и из региональных бюджетов.

Всё это говорит о том, что государство будет продолжать политику оптимизации здравоохранения, несмотря на то что вся эта оптимизация официально признана провальным шагом и ведёт медицину к глубокому провалу, уверен президент «Лиги защиты врачей» и кандидат медицинских наук Семён Гальперин:

Без значительного увеличения финансирования как показывают расчёты нашему здравоохранению не выкарабкаться из этого провала. Если мы не увеличим в ближайшее время государственные расходы на здравоохранение нам просто грозит гуманитарная катастрофа. Судя по тому, что во многих регионах люди не имеют в принципе возможности получить какую-либо медицинскую помощь. В крупных городах таких как Москва это менее заметно, но уже тоже большое число людей страдают из-за того что не имеют возможности получать положенную им государством и Конституцией медицинскую помощь.

«ещё месяц назад со всех экранов телевизоров нам рассказывали как будет замечательно с медициной после принятия поправок в Конституцию, в реальности мы видим как опять все проблемы государство перекладывает на граждан и лишает их необходимых социальных услуг». Гальперина удивляет, что

Если мы хотим называть себя социальным государством, то мы не имеем права так поступать и у нас есть масса других направлений, где мы имеем возможность сократить расходы, в частности на тот же чиновничий аппарат. Например, министерство здравоохранения Австралии состоит из трёх человек и там нет никаких региональных отделений, а у нас сидят куча чиновников-дормоедоев, на которую уходит основная часть бюджета в том числе здравоохранения. И в других отраслях то же самое. Если мы будем продолжать так же организовывать нашу систему здравоохранения, то мы оптимизируем наш бюджет до точки. Мы и так стоит на краю гуманитарной катастрофы, — сказал президент «Лиги защиты врачей».

В свою очередь заслуженный учитель РФ, член-корреспондент РАО, директор московского Центра образования № 109 Евгений Ямбург считает, что ничего более абсурдного и опасного в действиях Минфина:

Все последние события показали, что эти две сферы надо не сокращать, а увеличивать. Вы посмотрите на образование во всей этой ситуации. Хорошо ещё Москва оказалась готова более менее к карантину с точки зрения материальной базы: дополнительные компьютеры выдавались семьям, у которых больше одного ребенка, педагогические кадры оказались готовы, потому что их подготовила Московская электронная школа, но люди работали сутками. И ведь никто не гарантирует что не последует новых волн заболеваемости. И поэтому то что Минфин хочет сократить финансирование, думаю, что это просто удар ниже пояса и это вызовет огромный электоральный взрыв среди бюджетников, которые всегда являлись ядром этой системы. Поэтому думаю ничего более провокационного придумать было нельзя.

Эксперт подозревает, что за действиями Минфина «стоит определенная установка: и больницы заставляют зарабатывать деньги, и школы».

Существуют определенные платные услуги. Такое сокращение приведёт к удорожанию всех этих вещей. Думаю, тут не подумали о последствиях и такие решения могут привести к таким социальным взрывам, которые и не снились нам, — сказал Ямбург.

Кризис, однако

Очевидно, что кризис начинает накладывать свои отпечатки на уязвимые сферы — образование и здравоохранение, говорит Ольга Лебединская. По её словам, в настоящее время Россия переходит от профицитного к дефицитному бюджету:

А многие страны живут десятилетиями в такой ситуации. Это цена антикризисных мер (снижение цен на нефтяном рынке, борьба с социальными последствиями пандемии). Могу предположить, что это вынужденная мера. Сокращение финансирования коснётся не только здравоохранения и образования, но и многих других сфер жизни. Так, крупнейшее сокращение ожидает транспорт (12,9% и 29,5%), атомная госпрограмма, которая теряет в 2023 году аж 61,4%. Подобный откат бюджетных расходов происходил и ранее, но впервые за много лет он приобрел такой масштаб. Бюджет лишился одновременно двух источников дохода — поступлений от нефтяного сектора и сокращение налоговых поступлений, доходы от государственного сектора тоже выходят на минимальные показатели.

Между тем, управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Андрей Пискунов уверен, что сокращение федеральных расходов на 30 млрд рублей в год вряд ли можно назвать «критическим режимом экономии». Речь, по его суждению, скорее идёт о технической корректировке, тем более что расходы на здравоохранение были существенно увеличены с целью создания дополнительного коечного фонда и новых объектов, способных принять больных коронавирусом:

В основном расходы на здравоохранение и образование финансируются из региональных бюджетов. Так в частности за 5 месяцев 2020 года суммарные расходы на эти статьи региональных бюджетов составили 1,5 и 1,4 трлн рублей, что соответственно на 30% и 10% выше уровня 2019 года.

Специалист напомнил, что за первое полугодие 2020 года федеральный центр существен-но нарастил помощь региональным бюджетам — в январе—мае 2020 он предоставил региональным бюджетам дотации, субсидии и субвенции в размере 1 трлн рублей, что на 56% больше, чем помощь за аналогичный период 2019 года.

И всё же от инициативы Минфина количество денег в экономике не изменится, отмечает экономист из РЭУ имени Плеханова. Средства будут предоставлены гражданам, но в другой форме — в виде социальных пособий. Из 65,7 млрд руб, которых лишится здравоохранение 43,7 млрд рублей будут переданы с программу «Социальная поддержка граждан».