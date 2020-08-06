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США превзошли Россию в списке самых несчастных экономик мира 

Lenta.ru 2 часа назад
США превзошли РФ в списке самых несчастных экономик
Фото: Jeenah Moon / Getty Images
При составлении списка агентство анализирует показатели инфляции и безработицы, считая их лучшими индикаторами того, как живется жителям той или иной страны.
В общей сложности аналитики исследовали показатели в 60 государствах. Соединенные Штаты за год переместились в рейтинге с 50-го на 25 место, что свидетельствует о значительном ухудшении жизни в стране.

«США оказались в худшем положении, чем России и Мексика, в глобальном рейтинге самых несчастных экономик 2020 года», — написало агентство.

Шесть лет подряд худшей экономикой мира признается Венесуэла, которая не первый год пребывает в серьезном кризисе. Среди аутсайдеров, как и в 2019 году, Bloomberg назвал Аргентину, Южную Африку и Турцию.
Среди наиболее счастливых экономик оказались Таиланд и Сингапур. За год некоторые страны существенно улучшили позиции в списке. Среди них агентство называет Люксембург (переместился с 30-го на 47-е место) и Китай (с 37-й на 44-ю строчку).
Ранее сообщалось, что падение ВВП США во втором квартале 2020 года составило 32,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало самым большим обвалом с 1947 года, когда американские власти начали вести статистику. Уровень безработицы в стране оказался на самом высоком уровне с 1930-х годов.
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Экономика , Bloomberg
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