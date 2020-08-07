США снова вводит пошлины на алюминий из Канады 

Президент США Дональд Трамп снова ввел пошлины на канадский алюминий. Так он намерен защитить страну и промышленность.

«Сегодня я подписал постановление, которое защитит американскую промышленность путем повторного введения пошлин на алюминий из Канады», — приводит слова Трампа на выступлении в Огайо ТАСС.

Несколько месяцев назад США отменили пошлины после заверений правительства Канады о том, что импорт алюминия «не будет заполнять наш рынок и убивать рабочие места».

«Производители алюминия из Канады нарушили это обещание, и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер посоветовал мне этот шаг. Введение пошлин абсолютно необходимо, чтобы защитить нашу алюминиевую промышленность. Чтобы быть сильной страной, Америка должна быть промышленной страной. Ею не должна управлять кучка дураков. Нужно защищать национальную промышленную базу», — заявил американский президент.

Своим постановлением Трамп ввел 10% тариф ad valorem (процент с цены товара), которым будут облагаться нелегированные необработанные алюминиевые изделия из Канады.